那天，我與母親去逛舊物商店，滿鋪子的老物件散發出時光獨特氣息。我恍然想起什麼，轉頭問：「我們家不是也有一個老葫蘆？」

二○一八年，我家樓下送來一個郵寄包裹，母親見了，「呀」的一聲，趕忙將它捧起來，彷彿裡面藏著什麼稀世珍寶。她領著我進屋，用剪刀割開膠布，我一時好奇，伸手就往裡面摸去，那東西光光滑滑，十分圓潤，冰冷中卻又帶著溫度，像是一塊木頭。

我又將那物件抓起來，一看，竟是一個已經染上棗紅色、外表沾著灰塵、毫無花紋和特色、卻帶著包漿的乾葫蘆。「沙啦沙啦」我搖了搖那乾葫蘆，它便發出細碎的響聲，不禁覺得神奇。這不算大的響聲，就像是拿鑰匙開門時發出的輕吟，又似鐘表指針旋轉時跳出的舞步聲，開啟一扇跨越時空的門，將母親拉進了回憶裡。

一九八○年，母親仍是個兩歲的幼童，住在中國東北，那時我的姥爺家清貧，買不起太精緻的玩具，於是太姥姥靈機一動，在去探望姥姥時，帶了一個她親手所種、蔭乾了的乾葫蘆給母親和大姨。只要晃一晃，裡頭的乾葫蘆籽便能發出響聲，能在一定程度上開發幼兒的聽力。

母親和大姨那時可真喜愛乾葫蘆，抱著、擰著不讓別人碰，兩人也常為了乾葫蘆打鬧起來，擾得姥姥次次上前勸架。聽母親說，記得有一次，當時兩歲的她拿著乾葫蘆的時間稍久了些，便引來了四歲的大姨不滿，抓過乾葫蘆便朝母親的身上扔去，母親瞬間哭起來。

幸虧姥姥發現得早，而大姨也沒使太大力，不過母親也不認輸，撿起掉在土炕上的乾葫蘆，又朝大姨拋去。後來，這乾葫蘆漸漸有了新用途，被母親和大姨當成皮球互相拋著玩，甚至無聊時還能用來磨牙，在並不算堅硬的乾葫蘆皮上啃幾口。

光陰似箭，母親畢業後去南方工作，乾葫蘆也被留在大姨家；二○一八年收到乾葫蘆時，母親顯得十分高興，她拿起承載著至少四十年歷史的乾葫蘆，將它放在我的書桌上。母親把乾葫蘆傳給了我，從那年起，這凝聚著上一代人氣息的老物件，再次記載下一代人的記憶。