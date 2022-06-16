我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂前一天 共和黨議員帶人參觀 遭調查鎖定

川普、拜登都出局 2024大選 馬斯克表態挺德桑提斯

乾葫蘆

袁湘瑞

那天，我與母親去逛舊物商店，滿鋪子的老物件散發出時光獨特氣息。我恍然想起什麼，轉頭問：「我們家不是也有一個老葫蘆？」

二○一八年，我家樓下送來一個郵寄包裹，母親見了，「呀」的一聲，趕忙將它捧起來，彷彿裡面藏著什麼稀世珍寶。她領著我進屋，用剪刀割開膠布，我一時好奇，伸手就往裡面摸去，那東西光光滑滑，十分圓潤，冰冷中卻又帶著溫度，像是一塊木頭。

我又將那物件抓起來，一看，竟是一個已經染上棗紅色、外表沾著灰塵、毫無花紋和特色、卻帶著包漿的乾葫蘆。「沙啦沙啦」我搖了搖那乾葫蘆，它便發出細碎的響聲，不禁覺得神奇。這不算大的響聲，就像是拿鑰匙開門時發出的輕吟，又似鐘表指針旋轉時跳出的舞步聲，開啟一扇跨越時空的門，將母親拉進了回憶裡。

一九八○年，母親仍是個兩歲的幼童，住在中國東北，那時我的姥爺家清貧，買不起太精緻的玩具，於是太姥姥靈機一動，在去探望姥姥時，帶了一個她親手所種、蔭乾了的乾葫蘆給母親和大姨。只要晃一晃，裡頭的乾葫蘆籽便能發出響聲，能在一定程度上開發幼兒的聽力。

母親和大姨那時可真喜愛乾葫蘆，抱著、擰著不讓別人碰，兩人也常為了乾葫蘆打鬧起來，擾得姥姥次次上前勸架。聽母親說，記得有一次，當時兩歲的她拿著乾葫蘆的時間稍久了些，便引來了四歲的大姨不滿，抓過乾葫蘆便朝母親的身上扔去，母親瞬間哭起來。

幸虧姥姥發現得早，而大姨也沒使太大力，不過母親也不認輸，撿起掉在土炕上的乾葫蘆，又朝大姨拋去。後來，這乾葫蘆漸漸有了新用途，被母親和大姨當成皮球互相拋著玩，甚至無聊時還能用來磨牙，在並不算堅硬的乾葫蘆皮上啃幾口。

光陰似箭，母親畢業後去南方工作，乾葫蘆也被留在大姨家；二○一八年收到乾葫蘆時，母親顯得十分高興，她拿起承載著至少四十年歷史的乾葫蘆，將它放在我的書桌上。母親把乾葫蘆傳給了我，從那年起，這凝聚著上一代人氣息的老物件，再次記載下一代人的記憶。

上一則

買房雜記

下一則

無爭差

延伸閱讀

親子 / 教育至上的四代母親

親子 / 教育至上的四代母親
殺死星河（二七）

殺死星河（二七）
拿手菜

拿手菜
殺死星河（一四）

殺死星河（一四）

熱門新聞

范瑋琪成功拿到碩士學位。取材自臉書

台師大讚典範 范瑋琪碩士代表致詞 在校表現曝光

2022-06-12 17:39
李富城規畫與家人來一趟環島之旅，留下美好旅遊回憶。(記者邱德祥／攝影)

愛妻病逝封閉2年多 李富城對抗失智 打開鬱悶的心

2022-06-14 07:00
芍藥。圖╱曾妙容

牡丹與芍藥

2022-06-08 02:00

下一句，我懂

2022-06-09 02:01
吳孟芸∕圖

夜間的課堂

2022-06-09 02:02

肥瘦人生

2022-06-11 02:02

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度
前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚