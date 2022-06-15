《老物件情懷》五十年前的工資單

工資單。

我是在一九七三年負笈來美國中部的肯塔基大學深造，由於家庭不富裕，當時只帶了足夠一個學期的學雜費；到了第二年，經濟開始變得拮据，因為家庭負擔也重，我沒有要求家裡匯錢給我，只好在校內打工賺取學費及生活費。

在校園有多種打工可讓學生選擇，例如圖書館、宿舍前台工作人員等，最普遍的是在校園食堂洗碗或分菜。

校方為了不讓工作時間太長而影響學業，所以限制學生每周最多只能打工十小時，當年在肯州最低工資是每小時一點六元，這份工資單是以一周工作十小時來計算，總共十六元，扣掉聯邦稅、州稅等稅項，實拿只有十三點八八元。以當時的生活水準來說，這十多元實在不夠一周的餐費及其他開銷，更不用說要在每學期前需要繳學費及宿舍費。若是跟其他同學借錢，也只能借到五元或十元，而且對方還會特別說明要在短時間內還錢。

鄰近大學的一個小城有中國餐館，我知道有中國留學生 在那裡當侍應生，如果能拿到那份工作，基本工資 加小費收入，再怎麼說也足夠我的開銷。但最大問題是，法律不允許以學生簽證身分在美國工作。

跟餐館老闆討論後，他也諒解我的處境，於是安排我在周五及周六晚餐時段做侍應工作，因每周只工作十小時，也不影響我的學業。工作一段時間後，發現當侍應生的收入比我想像中還好，除了基本最低工資，每晚有二十至二十五元小費，再加上基本工資，每周有六、七十元收入，一個月下來就有二百多元，這比在校園打工好太多了，也解決了我的日常開銷。

很順利打工三年，但有一天突然有移民局 官員突擊餐館，檢查所有工作人員的移民身分。那是在非周末的一天上午發生的事，老闆怕惹禍，叫我們這些留學生暫時別去打工，還好我還有些積蓄，可以支撐到畢業。七○年代來美留學的學子，很多都是以這種打工方式解決經濟困境。