人生有夢就是美，夢可以帶給你希望與動力。我一生中有許多夢，每個時期都不同，年輕時從台灣來美國留學，當時身無分文，心中只想盡快打工賺錢，然後拿到碩士學位，再找一個工程師的差事。

這個美國夢雖然好，可是執行起來不容易，可說是困難重重，最後因為勤奮、幸運終於達陣。經過介紹所幫忙，我在洛杉磯近郊找到當初級電機研究工程師的第一份工作，薪水是台灣的三十倍。

父親早逝，我是家中獨子，成家立業是我的責任，然而婚姻對我來說是一件大事，找個理想對象並不容易，一切靠緣分，想進一步終老一生那更不容易，雙方必須磨合忍讓。

幸運的是，我在洛城碰到了妻子，基本上我們是男主外，女主內，少見面少磨擦，分工合作並且同甘共苦。結婚一年後，生了一個女兒，是家中的寶貝。

妻子一直希望我去念博士，這個夢想遙遠而不可及，準備工作太多，首先要拿到永久居留權；其次要選課念書，增加功力；第三要存錢。至於生第二個小孩、買一輛新車等計畫都須延後。年輕時候換工作，除了加薪之外可學習新東西，我的居留權申請到手後，馬上換一份當電腦磁碟測試工程師的工作；這個差事非常重要，讓我有機會進入電腦界工作，常常領加班費，還能去南加大 選一門電腦線路設計課，當時成績是全班第二，公司除了償還學費之外，還加以表揚。

為了方便回學校，一九六七年初我再次換工作，去舊金山灣區當電腦磁圈計畫工程師，同年九月回加大，兩年後畢業，取得電腦博士學位。

一九七○年初全球經濟衰退，我轉去中加州 一所大學教書，幸運的是學校用的大電腦是深藍公司出品，讓我有機會研讀其設計文件，大開眼界且受益無窮。安定後生子、買車、買房計畫一氣呵成，所有的美國夢也都實現。

當時有親友買房地產和投資 股票，這是最容易入門的投資創業，我也隨俗跟進，但想要成功，可得多花時間學習其中竅門。

我的個人夢想是設計電腦，八○年初在美國大公司當電腦顧問，平板電腦尚未出世，我向公司提出一個商業計畫，要求成立一個小公司設計手提型電腦，命名「雙子星」，總經理同意，最後被副總裁否決，理由是產品賣不出去。

失望之餘，我沒有氣餒，繼續努力，到了一九八四年初，阿特力電腦玩具公司宣布公開設計細節，讓大家有機會來發展電玩軟體。我寫了兩個電玩程式，第一個叫太空炸彈，屬於好玩性質；第二個叫算術攻擊，可以幫忙教育、賣錢，這時目前已故的結拜兄弟陳鎮權打電話來，叫我先做一百個EPROM （可洗性永久閱讀記憶體），測試一下市場，再做下一步決定，我也照辦。問題是自己太過自信，想要減低平均成本，又加了五千件，結果賣不出去只好免費送人，人力不算，總共賠了兩萬五，這次失敗讓我了解市場測試的重要。

到了九○年末，我又寫了一個創業計畫書，要發展最前瞻性個人電腦，特點是高速、可靠、無病毒，用法簡單，擬籌募兩千萬美元種子基金，也聯絡投資公司及有關電腦公司，錢差點拿到手；最後不成，結論是風險過大。至今回想起來，這也許是福不是禍，至少老命保住。

如今我有一女一兒、九個孫輩、五個重孫輩，小孩們孝順與否？不重要，重要的事只有兩件，第一要有健康，第二要有錢，想通了，這才是我要追求的美國夢。