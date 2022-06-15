父親愛乾淨，喜歡洗澡，但在九○年代前，青島普通人家沒有洗浴設施，所以大家都去公共浴池。記得五○至七○年代末，成年人需花二毛錢在前台買浴票，進門交給服務員，由他指定床位，高檔一點如市南區的天德塘和玉生池等，在兩床之間有一個床頭櫃，組成了一個類似小房間的木牆隔斷，門口有門簾。隔斷木牆板上有掛衣架，脫衣後可將衣服掛上，換上浴衣就可去浴池。

逢年過節人多，來晚了無床位時，服務員就安排你將脫下的衣服放在走道旁邊長椅上，先去洗浴，等有浴客離開，他會將你的衣物放在騰出的床位上。

浴池很大，分成較大常溫池和較小高溫池，周邊設有許多淋浴噴頭。記得我四歲時的冬天，父親從幼兒園中把我和大弟接去青島台東一路的裕清池洗澡。父親為我搓洗完畢，讓我坐在浴池的牆台上，然後再幫大弟搓洗，頑皮的我好奇地探腿入水池，欲試深淺，結果失去平衡，整個人沉入池水；恰巧父親一轉身找不到我的蹤影，他急忙入池中，一把將我迅速拉起來，還好除了喝幾口洗澡水外，我並無大礙。

洗浴更衣完畢，父親帶我們出了浴池，在一條岔路口告別，他還要去上班，而我們兄弟必須自己走回幼兒園。父親頭戴解放帽、圍著毛圍巾、身穿棉大衣，慈祥微笑著邊走邊和我們揮手，那景象永遠定格在我的腦海中，至今歷歷在目，一回想起來還會有些許的心酸；因為當時父親工作極繁忙，我們一個月難得見到他一次，在小孩心中是多麼渴望父親的陪伴。

日轉星移，我們幾個兄弟相繼結婚成家，輪流陪父親入浴成了生活的一部分。父親習慣在浴池泡澡後，與我們互相搓背，他說這樣才能洗得徹底痛快。慢慢地我發現，陪父親入浴逐漸成了我的「專利」，原來父親總嫌兩個弟弟缺乏耐心，給他搓背時一點也不仔細。

還有一個原因是父親多年做管理工作，關心時事，極喜歡聊歷史典故和京劇 ，兩個弟弟與父親聊不上話，讓父親覺得很無趣；而我喜歡讀歷史書籍，也愛好京劇，陪父親聊得盡興，也算是盡孝的一部分。

每當陪父親入浴，等他在大浴池中泡透後，我扶他趴在浴池台上，用毛巾從後脖頸一直搓洗到腳後跟，背部更要搓洗仔細；而後，他下池再泡，上來再搓，如此再三；最後給他來個背部按摩。期間只見他瞇著眼睛，十分享受，有時竟然睡著了。

沖洗淋浴完畢，擦乾，披上浴巾，回到床位上，我從服務員處取了蒸汽蒸過的熱毛巾，遞給父親擦臉。泡一壺需另付費的熱茶，父子倆面對面一邊喝茶，一邊聊父親感興趣的話題；這時的父親，滿面紅潤，容光煥發，看得出很舒適、愜意。

天有不測風雲，父親六十九歲那年冬天突發腦溢血中風 ，雖經治療，也落下半身不遂，伴隨阿茲海默症 行走不便，公共浴池去不成了。幸好已進入九○年代，買了一個電熱水器和電暖氣，安裝在衛生間，方便父親洗浴時使用。

父親個子高大但行動不便，在狹小的衛生間裡攙扶他變換位置，用溫熱水沖透再仔細搓洗，從頭到腳得花一個半小時以上。為他洗完澡後常累得我大汗淋漓，這時他總略帶歉意地說：「孩子，你受累了。」

父親知道我仔細耐心，於是對我更加依賴。從此幫父親洗澡更成了我的「專利」，我也樂此不疲；洗浴後，為他擦乾、更衣，扶他坐定，開始與他有一搭沒一搭地閒聊，儘管他口齒不清，說話結結巴巴，但我還是認真傾聽並與他聊天，只要他高興就行。

父親七十四歲那年春末駕鶴西歸，再也沒有機會陪他入浴了，每次回憶起一起入浴的時光，總覺得溫馨，那麼令人留戀，也令人欣慰，走筆至此，不禁潸然淚下。