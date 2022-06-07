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《老物件情懷》兩條花褲

文、圖／凌詠
兩條花褲。
兩條花褲。

對我最忠誠的兩條花褲，可說是「一雙奇葩」，不離不棄至今。我擁有的其他長褲都是單一色彩、素淨大方的西裝褲，唯獨這兩條是五彩繽紛、引人注目的緊身褲。

大學畢業後，我先在台灣做事，與父母同住北市石牌。某天休假，我自己到東區閒逛，走進了當時以價廉物美而知名的「愛群市場」，當看到這兩條花褲，我立即起了買意；這不但打破了我精挑細選的習慣，也顛覆了我舊有「穿褲當穿一色褲」的執念。

後來出國留學，花褲也跟隨我飄洋過海來美，多年過去，兩條花褲依舊鮮豔亮麗，這說明了製衣過程中所用的染料和染術均是上乘水準。又因花褲彈性甚大，四十多年間，不管我的體重如何波動，都照穿不誤。

這麼耀眼的花褲，自然不適合穿去上班。即便平時穿，並不趕時髦的我，也會套上白色或深暗色的長衣來中和色調，並可遮掩大腿的大半部位，不致於太過招搖。但那樣花俏吸睛的色彩，仍然招引了一些同性好「色」之徒。

某日，我穿著其中以天藍色作底的花褲健走，人行道上有一男一女正在聊天，我遠遠地注意到那名女士已把目光投向我，當要擦身而過時，她突然停止對話，轉頭讚美我的花褲真好看。

今年入春後穿著同條花褲和先生去洛杉磯植物園賞花，外子一不留意把咖啡潑在我腿上，然而咖啡漬絲毫顯現不出來，因咖啡剛好落在花褲上同色部位。

最近一次經驗發生在晨霧中，我漫步在一條車輛不多但單車絡繹不絕、名為「山路」的馬路上。回程中，一名女騎士呼嘯而過，對穿著綠底花褲的我大聲稱讚：「妳的褲子真美，我極為欣賞。」

沒想到多年前花台幣兩百元投資，不僅帶來了實穿效益，更增添我的快樂。

咖啡 植物園 投資

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