有人說，在美國一旦攤上官司，有可能傾家蕩產；但也有人為了刷存在感吸粉絲而官司不斷。我這種小老百姓，為謀生而小心謹慎，像「紅樓夢」的林黛玉，大觀園中不可多走一步路，不能多說一句話。但有時候官司找上你，怎麼辦呢？唯有花錢消災了。

多年前我駕車自北向南來至十字路口，打算右轉向西，遇紅燈時我先停車，此時東西幹道的交通信號指示允許車輛左轉。十字路口沒有「紅燈不准右轉」的標示牌，我停車後看清左右就順利右轉。此時守候在東南角上的騎警亮紅燈鳴警笛將我攔下，開了罰單，指定一個月內要去艾爾蒙地 的法院付款。

回到家中，仔細查看罰單背面注意事項，其中有一條文說明可以寫信給法官，替自己辯護，不用請律師，也不用上法庭。隔天我就再開車至收到罰單的十字路口，拍照證明沒有「遇紅燈不能右轉」的指示，又動手畫一幅示意圖，加上簡單說明寄給法院。與此同時，我先將罰款付清，以防申訴被駁回。

大約過了一個月，我收到了法院寄給我與交通罰款金額相同的支票 。

另有一事是關於討債公司的道歉信，看中國電視劇常出現黑道勢力挖坑設下「套路貸」騙局，討債公司催逼勒索年輕學子的橋段，在美國也有討債公司。

有一年冬末春初，晨起時覺得胸悶心律快，於是趕緊開車去看家庭醫生；她問診後請護士安排做心電圖，看了心電圖報告後，醫生當機立斷讓我轉診去蒙市某醫院。上午十一時在醫院付完五十元掛號急診費，又做了多種檢查，各項指摽都正常，有一名護士對我說：「將會有一名專家來問診。」

但直到晚間八時仍未見到醫生，還說要我準備在醫院住一晚。於是我與家人聯繫，二兒子和幼女就開車來接我回家。有人會問：「為什麼不住院觀察？」這和我買的有自付額醫療保險 HMO有關。

不久我就收到了醫院寄來的帳單，加在一起總共四萬多元，自付額一千五百元，我置之不理。接著，位於橙縣的某討債公司先禮後兵，寄給我一封信，信中大意是說如逾期不付清欠費，不但會影響到我的財務信用，還要上法院，但並沒有人上門討債。

我當時工資每小時約六元，一月不足一千元。我將當日發生的事，仔仔細細寫了一封信給討債公司，並附上急診室掛號收據複印，出人意外的是，不久後我收到了該討債公司代表醫院的致歉信。