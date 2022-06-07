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懷念的小學

孫文廣

我上小學一年級時，學校是安江紗廠子弟學校，大家習慣叫「紡小」，因為紗廠是抗日戰爭時期由長沙「湖南省第一紡織廠」搬遷來這山區小鎮，廠大且人多，在湘西有一定名氣。

紡小在紗廠的前門，我們家離學校不到五百米，那時我的書包是媽媽用不能穿的舊衣縫成的一個小背袋，裡面裝著兩本課本，還有寫字的石板，以及比筷子細的石筆和畫圖畫的鉛筆、蠟筆。每天的課程不多，但上課的快樂情景卻令我難忘。

高年級的教室在學校前門，出門就是一條熱鬧的小街和小橋、小溪坑；一年級有兩個班，教室在校園後門，後門有一堵圍牆，厚厚的青磚牆上嵌著一個木門，木栓上吊著一把大銅鎖。有一天上課時，一名工友大伯拿著銅鈴，在教室走廊間來回搖響，上體育課的彭老師來了，叫我們出來排隊，他開了圍牆後門的銅鎖，帶我們出去。

出門是一條路邊長著許多野草的鄉間小道，旁邊有一幢民房小木樓，與一片桔林相連；桔林一方的土坎下是寬闊的卵石河灘，河畔停靠著幾艘湘西特有的烏篷船，船篷裡正冒出飯菜清香的裊裊炊煙。河面上有漁民站在船頭，伸出長竹篙拍擊河水，在掀起的浪花中吆喝捕魚的鸕鶿，還有一串伐木排在搖槳聲裡慢慢漂走。

河對岸山崖上的寶塔頂，飄著朵朵彩雲，我們一路欣賞風景，彭老師一路給我們講解小鎮歷史，還帶我們在河灘上尋找那些花紋透明的卵石、在岸坡的青草土坎上辨認各種野菜野花，桔林裡的白頭翁、喜鵲、鸚鵡和各種小鳥在歌唱。回到教室後，彭老師說：「大家玩累了吧，好玩嗎？今天上的體育課是春遊。」同學們都拍手笑了。

幾年後，我上了中學，才知道那條河流就是沈從文先生「邊城」裡多情的沅水，那桔林旁的小木樓，是向培良先生回鄉後的住屋。向培良是魯迅時期左翼「莽原」的主要成員，我讀初高中時，他當過我的語文老師。沒想到一次小學體育課春遊活動的回憶，不僅是收穫了大自然知識，更使我增加了對人生新的認知和理解。

那年初小的課程有國語常識、算術、手工勞作、體育、音樂。「國語常識」課本上的文章每篇都很短，都配有一至兩幅圖畫，裡面有人文歷史故事、衣食住行常識、工業農業知識等。

剛解放那年，也許是我們山鎮小學的課本還沒來得及更換，依然用原來的課本。教國語常識課的張老師是湖南女子師範學校畢業的，有著一口長沙語音。在初小二年級時，雖然我們識字還不多，課本上不少生字沒見過，但課文上的內容，聽了老師讀念說講，我們又跟著老師反覆朗讀幾遍，就很容易記住了。

有一篇「踐約」的小故事是這樣寫的，「李生借趙生之書，約期歸還，及期，天降雨，或勸其明日歸還。生曰：吾不可失信也。乃持傘冒雨，送還其書於趙生。」幾十年過去了，我沒忘記這篇不到五十個字的短文，讓我把守信踐約作為美德，並以此影響著我的後代。

記得另有一篇風格不同的文章是「插秧」，很有情趣，三十多個字配了兩幅圖畫，寫的是：「大雨如注，田水驟滿。既晴，數農夫，頭戴笠，入田插秧。秧針出水，長兩三寸，分列成行。」我們小小年紀，就學到了農業常識。

那時一年級上國語常識課，其中還有「造句」和「描紅」。課堂上，老師經常教我們用書本上學過的詞彙造句，而「描紅」是一本印好了的大字帖，字是紅色的，我們只要用毛筆順著紅色字去描畫，不要走樣就可以得一百分。這些訓練，都為我們日後的寫作課和毛筆字奠下基楚。

教我們「手工勞作」課的是劉老師，他教我們圖畫時，用鉛筆畫小雞、小鴨、山河、房子，畫完了又教我們用蠟筆塗色。但上「手工勞作」課就不同了，有一次，劉老師帶我們在學校的兩個大花園裡，分組教大家栽花、培土、澆水、施肥，我們學會了花卉栽培，認識了雞冠花、指甲花和各類菊花。

校園每個教室門前都有一塊花地，由各班學生自己管理，上了「手工勞作」課以後，班上同學都搶著去教室前的花園澆水，除蟲、扯草。回家後，我也在小院裡栽了不少花，當花兒盛開時，得到了媽媽的誇獎。

還有一次，劉老師說要教製造茶杯，我們高興又新奇。那天在課堂上，劉老師細心講解著講台上擺的幾樣東西，有一個小茶杯、一疊舊書紙、一杯麵粉熬的漿糊，還有一杯清水。劉老師邊說邊做起來，先把一張舊書紙潤濕，然後順著茶杯的表面貼敷上去，用手抹平壓緊，再塗上一層漿糊，貼敷一張紙，如此反覆多次，茶杯上的貼紙有了一定厚度。稍許晾乾，就用小刀從中畫開一道裂口，慢慢剝開取出，就是一個茶杯的模型。最後封口，在表面貼上一張花紙，寫上名字，或畫上自己喜愛的圖畫，一個漂亮的茶杯就製造成功，劉老師說這是一個裝飾工藝品。

幾十年後的今天，那些讓我快樂的小學課程，仍歷歷在目，如果真能返老還童，我想再走進「紡小」，再讀一次我的小學，讓快樂伴我終生。

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筆墨官司

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