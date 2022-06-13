郵輪 正在太平洋乘風破浪，我長髮高束、穿戴得體，端著個大盤子在晨光裡，出神地望著餐廳排列的各種美食，即使美食香氣撲鼻也絲毫引不起我的食欲。不是不餓，而是想拒絕被它們征服，怕破壞了自己的減肥計畫，突然覺得自己有些造作。

人們都端著盤子排隊等待服務員打飯，疫情 後一切都改變了，郵輪上乘客不能再自己隨便舀菜倒水，一切有服務員專人專管。船務工作量大增，但相對也節約很多食物。

幾個孩子們喜悅地捧著Pizza，或以大盤子裝著薯條跟在家長後面。我左顧右盼，注意看吧台後面用各種酒瓶裝飾的牆面，又望一眼旁邊義大利食品櫃台各式各樣的瓶瓶罐罐，突然想起一句莎士比亞劇中台詞：「廚房即世界。」

最終我要了幾個醃製的李子、一勺白色純酸奶、幾條綠豆角、半片番茄、一顆煮雞蛋。我端著那盤五顏六色的食物坐到靠窗邊小桌旁，一邊看著窗外一望無際、洶湧澎湃的大海，一邊沐浴著陽光懶散地吃東西。

旁邊桌子傳來幾句外語，反正不是英文，老倆口面對面坐著，一邊吃自己的早餐一邊低頭私語。我與坐在對面的老公對視了一下，彷彿在互相詢問他們是哪裡人？這時，旁邊桌子上的一副墨鏡不經意間滑落地面，我先生幫忙撿起，就與他們搭訕起來。

穿著一件單色外套、內配碎花T恤、身材微胖的女人，先用英文說了聲「謝謝」，老頭子就想開口講話。他用一句英文向我們問好後，然後又欲言又止，他講一句外語問對面的妻子，她又回答一句半生不熟的英文，我明白他們想問我們從哪裡來？我先生快人快語地告訴他們：「我們從西雅圖上船，早年從中國移民美國。」

於是老倆口用生疏的英文與我們攀談起來，這對夫妻三天前從德國 直飛西雅圖，玩了三天後上了這艘郵輪。男人在退休前是一名唱片銷售員，女人說自己在醫院心血管部門服務了三十多年，是一名夜班護士。我說：「夜班不容易、比較辛苦。」她說她喜歡晚班，雖然退休了，疫情期間因醫院需要人，她還被叫回去幾次，幫忙注射疫苗。

我先生問新換的德國總理如何？她說一般，又解釋在目前惡劣環境下，能撐著過得去就行。談到德國的物價，她說還是西雅圖貴。我們接著分析物價昂貴的原因，一是俄烏戰爭，二是通貨膨脹，三是西雅圖房價太高，四是電腦公司雲集，平均工資高。

全世界人民都不得不為戰爭與疫情埋單，閒聊就是閒聊，我們表揚德國製造業世界第一、首屈一指。不說汽車，就拿製造廚刀來說，無人能比，天下第一，買一把德國名牌廚刀也要一百美元。德國老夫婦臉上立刻透露出無比的自豪。

她說他們年齡大了，這次是人生最後一次郵輪旅程了，所以買了帶晾台的船艙享受一下。我笑著說，在船上我們大部分時間都在船上跑來跑去，住一般船艙比較划算。

他們喜歡旅遊，年輕時就開車遊遍整個歐洲，那時候有朋友就笑他們「瘋了」，德國老婦笑著說。疫情前兩人參加旅遊團又遊遍北美，我說：「看樣子你們比較喜歡美國。」老頭回答，他們更喜歡中國，退休前幾年不停地跑中國，北京、上海、西安、成都、拉薩都去過。一聽說我們從西安來，一臉地激動地說兵馬俑有多麼了不起。

看得出老兩口是旅遊達人，見多識廣，能有興致遊歷全世界，說明德國經濟還是非常強大，老百姓有實力出遊。

談笑間，我先生說德國的生育率年年都在下降，每年移民就有上百萬。老婦說去年生育率比較高，我笑著說：「疫情期間，年輕人都被封在家裡，沒有別的事情幹，自然生育率很高。」引得大家哈哈大笑。老太太介紹說：「我們三個孩子，七個孫子，對德國人口貢獻很大。」又是哄堂大笑。

他們這次也是為紀念結婚五十六周年來美度假，說歐洲都開放了，除了坐飛機要戴口罩外，其他要求都取消了，機場一片繁榮景象。

我真有些羨慕歐洲，嚮往著中國也能早日解封、來去自由，自己可以回國旅遊探親。寫到這裡，躺到床上不久，睡意洶湧襲來。