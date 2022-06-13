一九八一年，我們搬到北德州 的達拉斯郊區，附近巨型室內購物中心剛落成，社區欣欣向榮，那時我們三十歲出頭，鄰居們年齡也差不多，彼此有共同話題。

他們很友善，有時舉辦後院燒烤也會來邀請，讓我們融入社區。我還加入一個太太團隊，兩人一組，每周一次輪流開車去市中心農貿市場，採購帶泥土的蔬果回來讓大家平分；孩子們都念附近小學，結伴騎自行車上學。

在這種融洽氛圍中，被鄰居們邀請一起去滑雪 ，是很自然的事。滑雪場在科羅拉多州山區，我們買了羽絨外套、雪褲、防水軟靴，就開車出發了。單程十多小時，當時體力好不怕累，但長途開車還是有危險性的。

抵達目的地後，我們住同一家旅館，一起吃早餐、晚餐，中餐則在滑雪場餐廳吃三明治、喝熱可可。最重要的裝備是滑雪板、滑雪靴，向滑雪場租借當天歸還，硬塑膠滑雪靴走起路來僵硬笨重，一旦踏上滑雪板扣緊後，雪地探險就此展開。

一開始先繳學費上團體課，滑雪關鍵在於平衡，只要學會平衡，其他自然循序漸進。摔跤是免不了的，但全身裹得密實，雪地又鬆軟，摔著摔著也就學會了。

滑雪索道是上山的工具，每天買票才能搭乘，我們搭的是空中座椅。它的設計很有趣，索道不停地運轉，你站在軌道中央指定位置，當座椅來到你背後，正好是地面高度，趕緊坐下後，它沒有停頓立即爬升。

下車需要一點技巧，抵達終點時，座椅又來到地面位置，前方是個下坡；抓緊時機，站起來滑下去，一氣呵成，趁勢繼續前進，以免被後車乘客追撞。生手往往過於緊張，抓不準節奏慢了一拍，摔了。兩旁工作人員立即煞停索道，直到乘客爬起來不再擋路為止。每當座椅停在半空，大家心知肚明，誰都經歷過初學階段，沒什麼大不了。

滑雪路徑當時分三種，綠徑最容易，坡度平緩而寬敞，是新手的最愛。藍徑屬中級難度，有挑戰性、刺激感，但整體而言仍算安全，這是我能夠應付的難度。黑徑又稱黑鑽石，難度最高，陡峭崎嶇，凹凸不平；看高手們忽左忽右，且滑且跳，飛馳而下，著實羨慕，但山路太陡，我經驗不足，沒有勇氣嘗試。

有一回貪心，想在天黑之前再滑一趟，欲速則不達，走了岔路，東闖西闖，轉來轉去，杳無人跡。冬天天黑得早，我開始著急，莫非要急救人員舉著探照燈上山搜尋嗎？正在走投無路時，轉了個彎，眼前豁然開朗，數條小徑都有人正飛奔而下，匯合於主道，踏上歸途。那一刻，我感到前所未有的安心，終於回到熟悉的世界。

有一年開車下山的路上，遭遇傾盆大雪，雪花密集、比手掌還大，看不清前方道路，只能緩緩前進。另一年，開車上山天氣晴朗，但路面某處積著一片薄冰，導致輪胎打滑，車在狹窄山路上打轉，差點送命，那是開車多年來，最恐怖的經歷之一。

一九八五年初試滑雪滋味，之後每年必定報到，樂此不疲。七年後，由於足底筋膜炎暫停健身 ，而滑雪必須有強健的腿肌支撐，也一併暫停；沒想到一停就產生惰性，加上工作繁重，轉移注意力。如今有空閒也有興致，但一把老骨頭經不起摔，所以只能回味往事了。

全球氣候暖化，北極冰川也開始融化，滑雪場未來發展難以預料；人造雪造價高昂，質地溼硬，不似天然雪鬆軟安全。我很幸運，得以在三十多年前享受滑雪樂趣，至於孫輩，他們以後會愛上滑雪嗎？誰能預料呢？