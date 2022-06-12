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坍塌城牆上的交易

秦博瑞

一九四七年秋天，國軍四十五師駐紮濰縣，有一天晚上，全家人正準備上炕睡覺時，忽然響起急促叫門聲，叫著我父親的名字要趕快開門。

父親趕緊去開門，只見門口站著兩個年輕軍人 ，一名衝著我父親說道：「恭喜你，你要發財了。」父親有些丈二金剛摸不著頭腦，心想有什麼值得恭喜之事 ？另一名軍人見我父親有些納悶，便說：「我們排長請你現在就跟我們過去，他有事要親自跟你說。」父親心想肯定沒有什麼好事，但只好硬著頭皮答應，跟著兩個軍人走了。

從郭家巷子北頭，再往北往西走不遠，就是北馬道坍塌多年的一段城牆。父親跟著他們走到那裡，排長見到父親，開口便說：「秦先生，我昨天借你的自行車，騎到南壩崖時與別人相撞，你那輛破舊車子不結實，被撞爛了，我無法歸還你了，送你幾條板凳當補償，要不要由你。」

父親心想，在黑燈瞎火的坍塌城牆上，若說不要可能會吃暗虧，便言不由衷地回答：「本來車子就不好，爛了你就甭賠了。」排長說：「這哪行，明天一早我叫弟兄們給你送板凳過去。」

父親從坍塌的城牆上踉踉蹌蹌走了下來，回家後一夜無眠。次日早晨天剛亮，又聽到急促叫門聲，父親開門一看，六名軍人分別扛著六條長短不一的板凳，放在院子裡後，頭也不回就走了。

後來聽說，那名排長在南壩崖碰壞人家車子之後，強行把人家的新車騎了回來占為己有，不捨得把它還給我父親，就派人送幾條板凳算完事。再後來，板凳的真正主人，打聽到板凳的下落後，便找上門來想討回板凳；幾天後，六條板凳全被扛走了，其中最長的一條板凳，是被一名木匠師傅扛走的。

時隔一個多月，還有個老人來我家找板凳，父親對他說：「人家給我了六條板凳，都被它們的主人拿走了，別再來找了。」那名老人不情願地離開之後，父親忍不住一聲嘆息：「唉！」

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