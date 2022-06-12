我讀初一時，在學校的一個角落，有個比一般教室還要大的音樂室，音樂室旁邊只有安靜的圖書館 和教師辦公區。我們每周上一節音樂課，都要從學生區出來，在操場上走過一百多米才會到達音樂室。

每堂課音樂老師常常會教唱一首歌，其實這些歌不用教我就會唱，我看簡譜就像讀書一樣，讀兩遍就會了。音樂室旁有個戲台，學校舉辦文娛晚會時，有一名同屆的男同學常常上台獨奏二胡，非常好聽，我很喜歡；於是我買了一把二胡及入門參考書，無師自通，很快就會拉一般的歌曲。

學校裡有文宣隊，下午放學後文宣隊就在音樂室裡排練，吹拉彈唱跳好不熱鬧。文宣隊員都是小帥哥小美女，在他們排練時，一般男同學是不敢到音樂室探頭探腦的，女孩子在學跳舞怕害羞，還是不看為好。這個音樂室平時很安靜，好像靜悄悄的伊甸園，最容易激發情感，只有文宣隊的少男少女們可以打破寧靜，放飛夢想。

因為我的二胡進步很快，有個在文宣隊的學長，介紹我給音樂老師參加文宣隊學二胡，音樂老師也是文宣隊的領導，很快就答應。那時我可能也害羞，怕在文宣隊出醜會被女孩子嘲笑，心裡七上八下，這一猶豫，時間拖到初二，文革爆發了，文宣隊解散了，於是學二胡就靠自己了。

一九六六年五月學校停課後，學生還是照常每天到學校，軍訓、寫大字報、參加革命大批判，學校文宣隊員也成為派性組織的文宣隊隊員。那時我的二胡水平完成可以在後台濫竽充數，有文宣隊員介紹我參加某一派的文宣隊活動，我膽子太小也不敢去，但我還是堅持練習，一般的獨奏曲也會模仿到七、八成的程度。

一九六九年年初下鄉，因為我會拉二胡，大隊文宣隊就不放過我，我不敢不從。於是我藏在文宣隊後台，一藏就是五、六年。

我們這個文宣隊前身是田中薌劇團，已經有十幾年的歷史，所以文革後繼續文宣活動。那個年代，很少有一個生產大隊的業餘文宣隊堅持常年排練和演出，卻被我遇上了。

我們在田中大隊部排練，大隊部是建在田中溪河灘上的一座兩層樓房，不知年代有多久？樓下作為會場，是全大隊社員開會的地方；樓上是大隊的小會議室和赤腳醫生診所，我們都是在樓下排練。文宣隊大多是當地的青年男女，我們是晚上排練，每當到那裡之後，那些小青年們總是在裡面敲鑼打鼓好一陣子。

我不會敲打鑼鼓，這麼吵也無法練琴，常常走到河岸上的一家代銷店聊天。這家代銷店比一般房間大不了多少，是全大隊一千多人中唯一一家賣煤油、醬油等生活用品的商店，每晚都有人到這裡買東西和聊天。等到鑼鼓聲停了，我才回到大隊部參加排練。

我家住在一座有兩百多年歷史的舊土樓，土樓右邊幾丈之遠的一個小山包是我練琴的好地方，那時我主要練習的獨奏曲有「良宵」、「山村變了樣」、「江河水」和「賽馬」等，雖然很投入，但因為從來沒有經過專業訓練，還是琴藝不精。那時我們一家七人下鄉，一年到頭勞動還賺不到買隊裡口糧的工分，生活費都是靠海外親人支持，有「感時花濺淚，恨別鳥驚心」的苦楚。歲月艱難，更不能死氣沉沉，只有拉起我的二胡，讓琴聲帶走我的悲傷和痛苦，讓冷澀的歲月裡有不滅的火花。

當時在土樓山區夏收之後，要使用一種非常鋒利的劈草刀，一手握住稻草，一手把稻草從中間砍斷，借砍刀的力量讓稻草飛出去，讓稻草埋入水田裡做秋種的基肥，我稱為「劈草飛刀」。有一次我在劈草時不小心砍傷左手食指和中指，刀從食指指尖削過再進入中指，鮮血直流，幾乎暈過去，忍痛到大隊醫療室包紮傷口。

拉二胡的指法都是靠左手，兩根指頭重傷，一個月無法正常生活，更不用說拉二胡了。指頭痊癒之後，應文宣隊需要，我還是參加了演出，雖然指法有些生硬，但是還可以應付。在鄉下幹公家的活受傷，是沒有工分的，誰叫自己不小心，很多老社員都不敢耍劈草飛刀，我是自討苦吃。

八○年代回城工作，只有業餘時間還拉二胡，再也沒有參加企業的文宣隊活動。九○年代初移民 美國後，有朋友在家寄東西，裡面有一把二胡，我試拉幾回，幾個鄰居見到我就伸出大拇指，說我拉的二胡很好聽。

因為生活壓力太大，朋友介紹我參加中樂團，我根本沒有時間，也習慣了散漫的生活方式，不喜歡那種常常要衣冠楚楚登台演出的團隊活動。再說，我年紀大了，手指不靈了，真的要參加演奏，不一定合格。在美國的閒暇時間不多，我主要是拿來打乒乓球和寫作，二胡就久違了。

現在我家裡還有朋友送的一把非常好的二胡，偶爾拉起來才發現功力下降好幾成，要恢復的話可能要等太陽從西邊升起了。不過在我二胡琴聲響過的故鄉土地上，又讓我有意外驚喜：原來我下鄉時在田中大隊部排練的那座兩層樓，現在是著名土樓旅遊景點「田中賦土樓群」的船樓。

田中賦土樓群是土樓建築修復改造的示範園，船樓為清朝晚期建造的，形狀就像一艘船，因為流經潭角小組的潭角河是向西流的，當地的風水先生就提議在河邊建造船樓，把整個土樓群拉起，向東而去，奔向大海和世界。