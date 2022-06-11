《老物件情懷》自製的密碼鎖

銅質密碼鎖。

我有一把鎖，已經用了五十五年，現在還掛在我藏物的大櫃子上；這一把銅質密碼鎖是我自己設計、製作的，回想當初製作時的快樂心情，至今都歷歷在目、難以忘懷。

六○年代中期，我從學校畢業後分配到一家工廠工作，同去的還有本校幾名女同學，我和其中一名女生慢慢發展成男女朋友。為表示對她的愛，我準備送她一件禮物。該送什麼好呢？那時工資很低，根本買不起貴重禮品，想了很多天，最後決定送她一把自製的密碼鎖，以表示永結同心，親自製作更能表達我的真情真意。

當時我在車間勞動，正好操作六角車床，主要零件在車床上都能完成。方案決定了就開始畫圖，形狀、大小、尺寸都反覆斟酌，鎖為圓柱形，高度由七層圓板組成，鎖的主體用黃銅，U型掛鉤用粗鋼絲，這兩種材料取材都很方便。

設計圖畫好後就開工，圓形零件在車床上加工，U型掛鉤的開槽在小型立式銑床上加工，裝配好後就在銅板側面上打字，在U型掛鉤兩邊處的銅板側面數字，就是我和女朋友的生日字碼排列，如此一把密碼鎖就算完成了。當時把這鎖送給女朋友後，還引起她同室閨密的讚揚和羨慕。

結婚後，這把鎖我們一直有使用，女兒長大了，我們也老了，這把鎖見證我們生活的艱辛和幾十年走過的風雨。初戀時的一時興起，一個簡單粗糙的信物伴隨著我們走過大半輩子，在老邁之年回想起年輕時初戀的浪漫，別有一番滋味在心頭。