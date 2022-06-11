開始知道詩是在上小學時，那是一九六六年文革期間，大街小巷紅旗招展，口號標語鋪天蓋地，其中有四句詩常貫耳際、映入眼簾，也就熟記於心。那四句詩分別是「橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛」、「金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃」，前兩句是出自魯迅的「自嘲」，後兩句是出自毛澤東的「七律•和郭沫若同志 」。

這四句詩在文革時廣為流傳，常在社論、大字報和宣講中被引用，說是指導革命群眾和造反派的精神格言和行動口號。小學生在寫作文和筆記時，也常拿來引用，雖然當時我們並不清楚那詩句的含義。

上中學二年級時，語文課本裡有毛澤東的「七律•長征」，這是一九三五年紅軍長征途中，越過四川岷山時，毛澤東所作的詩，老師講述了詩的時代背景和歷史意義。我在家裡背誦「七律•長征」，父親問我：「你在背誦律詩？」我答：「是作業，老師要求背下這首詩。」父親說：「僅會背詩還不夠，還應懂得平仄、對仗和押韻，以後我慢慢講給你聽。」聽了父親的話，我才知道一首律詩是那麼複雜和深奧。

時光荏苒，歲月流逝，中學畢業後我參加了工作，閒暇時看看書報，偶爾讀一點唐詩。由於疏懶，只是泛泛一閱，對寫格律詩也是一知半解。

後來我考上外語大學，出國留學又移居海外。二○○六年，我在美國收到由我的二姊和三姊根據父親遺留的詩稿整理編輯的「白水詩集」，讀著先父的詩集，不覺淚下，深感慚愧。流淚是悼念慈父，慚愧是父親在世時，我卻未向他請教學詩。

捧讀跨越八十個春秋，用百首古體和格律詩記述父親一生的詩集，我內心激發出要學好格律詩的意念，經過一年的努力，我已略懂和嘗試寫格律詩。

有一次整理集郵冊，見到一張金陵十二釵「迎春讀經」的郵票，不禁想起「紅樓夢」中樸質溫和的賈迎春；秋日到來，海棠詩社舉辦賞菊詠菊花詩聚會，詩社成員們在大觀園裡的藕香榭走動著尋找靈感，斟酌推敲，低聲吟味。

而「迎春又獨在花陰下拿著花針穿茉莉花」，從這十六個字人物與情景特寫中，可以反映出賈迎春的貞靜性格，懦弱的她追求寧靜生活，雖然她的詩情才華不如其他姊妹，但她與世無爭，有自己的精神追求和快樂世界；她不去打擾別人，也不願別人干擾她，「獨在花陰下穿茉莉花」，恰似一幅花香迷人醉，穿花仕女圖。

想到此處，不禁為曹雪芹筆下溫柔善良的賈迎春而感動，故寫下五絕「金釵穿花圖」：「秋晚藕香榭，風吹茉莉開。芬芳侵眼目，疑是玉人來。」

寫格律詩，並不是隨意而來出口成文，首先要源自生活體驗和人生感悟；其次是寫詩的技巧和靈感，加之用典與文字的斟酌與推敲。以前我看曹雪芹的「紅樓夢」時，凡讀到有詩詞的地方，就跳躍過去，因為不太懂詩，又覺得枯燥無趣；當初步會寫格律詩後，再研讀「紅樓夢」，目光就會聚焦詩行之間，仔細品味詩的意境，關注對仗和韻腳，感受詩的內涵和美的韻律。

「紅樓夢」裡有香菱跟黛玉學詩的章回，給愛好學古詩者有很大的啟發。若能讀懂詩，就可以理解詩與前後文之間關聯，詩意中也包含某種暗示，對解讀「紅樓夢」人物和故事情節有很大幫助。

我在寫有關紅樓夢的文章過程中，有時會被書中人物和故事情節感染，情不自禁會產生作詩的激情。如當我快寫完「紅樓夢賈府的四春」時，由於心中對賈元春、賈迎春、賈探春、賈惜春四姊妹的命運懷有同情，因此考慮用詩來結束。

「紅樓夢」卷首由春夏開始，卷尾是風雪寒冬，繁華一夢就終結了。出生在賈府的四春曾是盛開的鮮花，她們凋零衰亡，怎不令人心痛？所以我寫下：「春去冬來風雪起，花容謝落歲折磨。紅樓一曲幾多淚，萬豔同悲唱怨歌。」這二十八個字的七言絕句，不僅總括了全文主旨，也表達對賈府四春不幸結局的惋嘆。

詩歌很古老，格律詩也有一千多年，它是中華文化中的精髓。「尚書•舜典」：「詩言志，歌永言。」無論身在何處，用一首格律詩，表達情感願望，抒發古今情懷。