夏天的日頭長，奶奶準備泥鍋牆，「泥」作動詞，製作的意思，「鍋牆」是土灶燒火升溫的關鍵部分。老家一帶用韌性較強的糯稻草和黃泥巴纏製陰乾，一日三餐的高溫 燒烤，時間長了鍋牆會產生裂紋，稍有外來重力碰撞，容易坍塌釀成禍端，因此，夏季更換舊鍋牆，是我家多年的慣例。

收完麥子，奶奶在南山頭整出一塊地，揀淨麥茬，耙碎泥土，曬太陽堆成一堆，中間扒出淺坑做成泥塘，傍晚上足水窨泥。

第二天一早，奶奶使喚我和哥哥幫忙，父母常年在外工作，我們從小在奶奶身邊生活，自然是她的生活幫手。泥塘裡的水早乾了，我和哥哥從南山頭的大井裡抬來一桶水，倒一半進去；奶奶像男人一樣，雙手操起鐵叉，用臂膀夾緊叉柄，使勁在泥塘裡左右攪和，哥哥乘勢撒入適量稻糠。不一會，有勁道、乾了後不容易裂開的爛泥就作熟了。

泥塘一側，已整出兩張方桌大小的平地，奶奶將鐵鍋倒扣，撿一根樹棍，沿鍋口四周在地上畫圓圈。再用鐵鍬在圓圈上打五寸深的口子，將光滑的整根蘆柴插進去，每隔三寸一根，最後在齊胸高的地方束緊，紮上草繩，像只大鳥籠。

這些準備工序做完，開始泥鍋牆。我將事先用榔頭捶熟的十幾根糯稻草弄亂遞到奶奶手裡，她左手捏住一頭，右手捏住另一頭，邊拉邊迅速搖扭成一定勁道，掯進泥塘吸足泥漿後，把草條貼著蘆柴圈往上圍砌，一條條頭尾相接，直到齊腰的高度。牆胚成型，用蘸水的泥巴在牆胚四周沿一個方向精細塗抹到光滑水亮。

牆胚陰三、四天，水分慢慢蒸發，手指輕按無細紋時，將支撐的蘆柴輕輕拔去；再過十天八日，牆胚完全乾燥，奶奶用磨得鋒利的刀尖，仔細割出灶口，鍋牆就成了。

最後一步是安裝調試。舊鍋牆已拿走，牆基也已整理出來，我和哥哥在奶奶的指揮下，小心翼翼把鍋牆扶上灶基，墊穩四周；奶奶用泥巴將灶口、灶基、灶台等連接處慢慢塞實，沿口一圈抹上膠狀泥巴，醮水輕抹光滑，貼上三指寬的紙條，將鐵鍋輕輕放上，壓實。

這時奶奶吩咐我「點火」，我抓一把麥秸草放在灶口，畫燃火柴，拿起麥秸草點火後迅速塞進灶堂。過一會兒，灶堂裡「撲」一聲，煙火升騰，嗆得我眼淚都快流出來了。奶奶左手托一團泥巴，右手三指捏個小泥球，哪兒有煙冒出來，就把泥球掯上去捺實，手指再從哥哥端著的面盆裡蘸點水，在捺泥球的地方輕輕一抹，那裡便光滑無痕了。確認沒有一處漏煙之後，奶奶把鍋牆與灶台、灶基、灶堂口密接處用泥漿抹一遍，使之光滑如洗，至此新鍋牆的替換工作結束。

泥鍋牆土灶與磚砌大灶的區別在於，磚灶火大、火猛，適合多口之家，但往往有燃燒不盡的缺陷，一年浪費的柴草不是少數，改灶之初曾有不少阻力，所以磚灶普及後，奶奶一直保留著泥鍋牆土灶，以節省柴火。憑著這種精打細算，六○年代初三年嚴重自然災害期間，我家也沒斷過頓，泥鍋牆小灶除了聚火、省柴，還有無與倫比的食香。

用棉稈或梨樹、棗樹的枯枝、樹根當柴用，柴禾在燃燒變成熱量的過程中，將體香傳導進蒸煮的食物裡，並且餘燼時間長，有煲的功能，每年端午 煮粽、中秋做餅、過年蒸糕燉骨頭，鍋蓋未揭，滿屋香氣瀰漫。

宋人詩云：「瓦瓶春貯酒，土灶夜蒸藜」（陳允平「野人家」）；「灶傍五色土，令人百病好」（王獻臣「澄虛閣」）。故而，土灶食香令人垂涎的情景，成為終生不可磨滅的記憶。