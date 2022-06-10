昨晚又夢見母親，在路上，我和母親看到路邊有人在群毆，湊上去看，看著看著我們就跑了起來，但母親卻不見了。這樣的夢境做了很多次，我這才正視，已去世二十年的母親在我眼裡，始終是一個撲朔迷離、「反動」的存在，我們從未進行過全面深刻的交談。

用「撲朔迷離」形容母親，皆因她的政治觀點總是半遮半掩，雖然她對我們的愛是真誠無私的。比如說一九七七年中國恢復高考 時，為讓我和妹妹有一個不受干擾的學習環境，她竟從早到晚守候在院門口，對來找我和妹妹的人一概回答「我閨女不在家」，並下逐客令。我和妹妹都提出抗議，但她卻無動於衷，當我和妹妹都如願以償收到大學錄取通知書時，母親的眼裡竟漾滿了淚水。

母親的心思我永遠猜不透，當我高興地告訴她，我在班上第一個入團，她用眼睛瞥了我一眼說：「妳跟妳大伯畫清界限了？」我點了點頭。她蔑視地看著我說：「我就知道妳會那樣，要不妳怎麼能往上爬呢？」氣得我的眼淚直打轉，並大聲回敬她：「大伯是國民黨 。」母親扭頭不再搭理我。

上大學後，我很快地加入了共產黨，放學後，我飛快地蹬著自行車急著回家，想讓父母分享我的快樂。沒想到我剛說完：「爸爸媽媽，我入黨了。」母親卻陰著臉說：「以後管好自己吧。」母親不陰不陽的話，激起了我對她的怨恨，她就是個覺悟不高的「反動派」。

母親和父親個性不合，吵架成為家常便飯，有時父親會說：「別總擺妳那臭小姐的脾氣。」母親往往回敬：「你這個國民黨大頭兒兵。」這些話往往聽得我雲裡霧裡。「莫非他們都是反動派？」我暗自思忖。

偶爾母親會說：「我祖上是滿洲國人，在河北承德響水溝出生，妳姥爺的祖先是清朝武官，被皇上賜封千畝良田，我們小時候上學都穿淺藍色的校服裙子，可漂亮了。妳姥爺抽大菸，妳伯父是黃埔軍校畢業的軍官，妳爸給他當警衛。」母親說到這兒，忙用手捂住嘴說：「妳可不能到處亂說啊，那是要出人命的。」她的話令我渾身打顫。

母親的「反動」，我是在小學四年級時察覺出來的。一九六六年文革開始時，我那在大學、中學、醫院、政府部門工作的姨舅們，下班後常來我家。他們躲在屋裡鎖上門，然後鬼鬼祟祟地竊竊私語，一待就是子夜。有個周日，他們湊了糧票、布票、舊衣服等，然後一起坐上赴承德響水溝的長途汽車 ，幾天後，母親高興地對父親說：「沒白去，咱現在成貧下中農了，多虧我爸抽大菸將房產田地全賭了個乾淨。」然後又對躲在一旁的我千叮萬囑說：「別對任何人說。」

又過了幾個月，我家門口貼滿大字報，說母親是資本家的祕書，一些鄰居站在我家門口看大字報，嚇得我躲在屋內。母親下班後掃了一眼大字報，竟將大字報撕得粉碎，豪邁地對鄰居們說：「白天不做虧心事，半夜不怕鬼敲門。」接著「碰」地一聲關緊了院門。

她的舉動令我很害怕，我家附近已有四個鄰居被抄家了，後院鄰居是半夜三時被抄的，因他家有人在解放前當過銀行董事長。我們全家人站在床上，從後玻璃窗看凶惡的紅衛兵闖進了他家，繼而響起一片哭叫聲、打砸聲，這聲音一直迴盪至天明；當時母親很嚴肅地說：「你們可千萬別當紅衛兵。」

怕出人命的我，一方面小心翼翼守口如瓶，另一方面想舉報母親的心卻一直蠢蠢欲動。母親的言談舉止與我所接受的黨的教育實在是大相徑庭，她的思想不是一般的「反動」，我曾幾次走到和平區派出所想舉報她，可最後還是下不了決心，只因她的那句話「真的會出人命」，總是在我的耳畔繚繞。

參加工作後不久，我被調到高校黨委宣傳部辦校報，那天，無意中我對母親說：「我不喜歡當鉗工，有人推薦我去宣傳部，可一直沒有調動消息。」母親沉思一會兒說：「那可是個危險的活兒。」能有什麼危險？母親就是反動，我真後悔告訴她這事。但沒想到當晚八時，她對我說：「帶妳去個地方，問什麼都如實說。」於是我就跟著她走。

當我們走到大理道友好里五號樓二層二○一時，母親敲開房門，但見一名六十多歲的長者走出來，面帶微笑地做出了「請」的手勢。母親對他說明來意後，長者問我：「為何要去宣傳部？有何特長？」等等，我一一做答。

兩天後，我收到調動通知，便下發到了校辦廠，這時我才想起問母親：「他是誰？您怎麼認識？」母親回答：「以前曾在解放區共事，他是和平區委書記，他兒子是你們學校黨委副書記。」「您去過解放區？」我第一次聽說，母親說：「我們四個同學一起去解放區，她們三人後來都成了地下黨高幹，嫁給了比她們大十歲至二十歲的老幹部，我從那兒逃了回來。」

母親似乎不願回憶往事，可我還是緊追不捨地追問：「您要是不回來，現在不也是高幹了嗎？」母親說：「妳懂什麼？那都是些土匪流氓。可我要是留在那兒，也不會在工廠受那麼多罪了。」母親似乎後悔當年的抉擇，但當我想繼續盤問時，她卻緊閉雙唇。

粉碎「四人幫」後，中國出台了新政策：「夫妻中若有一方為少數民族，其子女高考可加二十分。」我的阿姨和舅舅在第一時間便將戶口本上的「漢族」改為「滿族」。母親卻說：「我不改，我是滿洲國人。」我問她：「國與族有區別嗎？」母親堅定地說：「質的區別。」由於她的堅決不改，使我和妹妹高考成績均少了二十分，後來才知滿洲是一個國家名稱，而非中國的少數民族。

至今歷盡滄桑的我也才懂得，母親是本能地選擇了做一個真實正直的人。我的夢裡總是在下雨，醒來後，徹骨透髓的悲痛，如決堤之水。