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父愛如山（下）

朱青鳥

家裡只有兩間臥室，我給上海知青們整好地鋪，準備乾淨鋪蓋，讓他們睡在外間。吃飯由父親管，他們從黑龍江邊來，胃口驚人，父親總是能用最豐足的食物餵飽他們。

在當時，關於知識青年被虐待、女生被強姦、男生被打死的消息，已在社會上廣泛流傳，連毛澤東的親戚都寫信求他幫助。後來中央專門發了文件，槍斃和監禁了一批為非作歹的軍隊幹部，我這一連的指導員也在其中。知青的父母們從幹校回京後，要做的第一要事，就是把子女從窮鄉僻壤轉出來。

父親一生穩重，這時也做了一件「驚人」的事情。他沒有告訴別人，自己買了一張硬座火車票，來回長途跋涉十餘天，去到我下鄉的雲南生產建設兵團，想說服當地的軍隊幹部把我放出來。結果那些鐵石心腸的軍人絲毫不為所動，說了些冠冕堂皇的革命言辭，暗中卻在諷刺、嘲笑父親。一直在教育系統工作的父親，大概第一次看清楚底層政治的烏煙瘴氣，之後他和當時在軍隊的五叔另外找了路子，終於把我從雲南兵團的泥淖中拉了出來。

一九七七年我參加了文革後的第一次高考，上了大學；一九八二年被分回北京，一九八五年出國。在一九九四至九五年間，我的同學回北京創業，請我協助，於是我從加拿大法語區帶著小女兒在中國工作了半年，不太能適應，之後我自己先回加拿大，想把家搬回美國之後，再回北京接小女兒。

那半年時間，父親天天帶著外孫女，小女兒說外公從來不生氣，老是笑瞇瞇的，給她買好吃的，陪她到處去玩，給她講很多故事。小女兒回洛杉磯時，會背很多唐詩，說一口字正腔圓的普通話；她的中文學校去電台錄製廣告，原來選定做播音的小朋友，試播了十幾次都說不順廣告詞，四歲多的小女兒只試了一次就大功告成，這都是外公和外婆的功勞。

我這輩子和父親在一起的日子並不長，我十四歲時父親就被關押；十六歲我離家去邊疆；二十八歲從大學畢業回到北京，工作了近三年又來美國。前後加起來，和父親在一起的日子還不到二十年。

一九八四年底，我辦好了來美國的簽證；一九八五年一月二日，父親親自送我到機場。進登機口時，他說：「說好了，一年之後就回來啊。」我說：「一言為定。」沒想到轉眼間三十七年過去了，父親已經九十五歲高齡，我因疫情無法回國，只有遙祝他老人家健康長壽。

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