老家的街有個奇妙景觀，就是有十來條整齊畫一而且四通八達的騎樓道，那騎樓道最早據說來自荷蘭、挪威一帶，後來傳到南洋，再由南洋傳入；但是沿江規畫、擁有數個十字街口、而且路路相通、繁榮而又緊密的騎樓道，只有老家獨有。

那街道也可以說是一種帶有歐洲和南洋色彩，同時流傳著近代世界貿易的太平洋風謠，有著域外建築情調和中國特色風情。大街兩旁有兩條人行通道，臨街是兩排紅磚柱子，裡面和樓上是住家和店面，中間才是大馬路；這種大街的特點是，特別適合商家居住和購物交易，騎樓建築的結構為人們的購物交易提供了便利，買賣交易都在城中走廊裡，無論晴天酷暑或狂風大雨，從來不影響出門。

樓房大都只有兩層和三層，正面窗門多半有三扇，窗門就各有特色了，有全西方風格的、有中國古典色彩的、有拱形窗和方形窗；窗的裝飾有雲彩、飛天圖案，甚至還有裝飾各種彩色玻璃和浮雕。

小時候我們一群孩子就在那些騎樓道上奔跑吵鬧，下雨天大雨瓢潑；我們從自家門口出發，在屋簷道上奔跑，穿過幾條大街，經過數個十字街口，一直跑到中山公園。最胡鬧的是，我們一大群孩子每逢下雨天，就站在騎樓道的石階上，對著下雨的馬路把「小雞兒」掏出來，比賽誰尿得高尿得遠，然後互相哄笑逗樂：「你尿得太低了。」「你尿得太近了。」「我怎麼尿得近了？」「你尿得近你就娶不了姆了。」

老家街道也是近代才建成的，也就是在一百來年前，孫中山革命帶來革新運動，廣東軍閥陳炯明到福建漳州護法，號召閩南建造這種商住大街。老家地處九龍江下流，在廈門還沒崛起之前，老家是中國內地和海上貿易的物資集散中心。

城裡人家幾乎全因貿易而廣聚財富，全城十來條騎樓道經過大規模規畫設計，縱橫有序，在兩、三年內全部建成，總面積有三、四平方公里，建成後出現了無數的商號，連街名都帶有濃厚的商業色彩，有新行、外市、炮仔街、米街、漆街、碗街、桶街、打石街、鹽倉和杉排尾等。

老家九龍江的出海口就是廈門，當時廈門還處在早期開發階段，更早的時候是個全島，是六○年代鷹廈鐵路通車才連接中國，成了半島。那時的老家就起了物資集散中心的作用，很早就設了海關，很多外商外貿都在老家通關，海運可遠達香港 、菲律賓、蘇門答臘，各個口岸的物資也全在老家周轉聚散，然後流向內陸腹地，這也是老家大片騎樓建築出現的原因。

小時候我家就住在一個騎樓上，到了冬天特別冷，我故意鬧著不睡覺，嚷著要吃點心。老家的點心特別多，五香、滷麵、蚵仔煎、肉粽和米燒果，可是那時已經夜深人靜。就在這時候，一個吆喝聲從街的盡頭遠遠地、清亮而又充滿暖意地傳來。

「肉粽啊，燒肉粽啊……」這時母親就用一條小繩索，繫著一個小提籃，裡面放一點零錢，等那賣肉粽的走近了，才從臨街的窗子裡放下去。因為我家樓上房間就在馬路邊，樓下就是那條人行通道，人行通道並行的就是大馬路，大馬路和人行通道只隔一道台階，沒有明顯的界線。賣肉粽的人就站在街旁，把一個熱氣騰騰的肉粽放在提籃裡，讓母親提上來。

吃完肉粽我就沒有理由再鬧下去了，可惜母親已去世多年，那肉粽至今還暖在心頭。