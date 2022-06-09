《老照片說故事》心肝頭

作者全家福。

我很晚才當上外婆，而我的同學、親友多半早已成了祖輩，他們的孫輩都已上小學、中學，甚至要進大學了。

今年春天我去丹佛幫女兒坐月子，小娃兒一哭，我比她的爸媽更不知所措，口中喃喃唸著：「心肝頭，不哭。」說也奇怪，我自幼在台灣生長，只說國語，偶爾也說台語，從未說過父母家鄉的吳儂軟語；不知為何，此時「囡囡乖」、「阿婆的心肝頭」等無錫鄉音，居然從我口中迸出。

這張六十多年前的全家福，是在台中所拍攝的，那也是我兩個妹妹的出生地，那時我們已從台北搬到台中，記得小妹哭泣時，母親總會以「心肝頭」等疼愛的話語來哄她逗她。如今思及母恩，心中實有不捨與不忍，她老人家生前常為兒孫輩操心，總探問女兒：「何時生個寶寶啊？男孩、女孩都好。」她也會點名其他孫輩，希望他們盡快讓她抱上娃娃。

母親過世時，女兒已三十好幾，一晃眼也快四十歲了，她忽然意識到疼愛她的婆婆已走了，不久媽媽也會老去。終於她向上蒼許願，希望能獲賜一個新生命，就這樣，「心肝頭」克服萬難，在疫情 嚴峻、媽媽高齡、母體超標等重重關卡，有驚無險地順利誕生了。

家人都十分惜福感恩，我更深深思念母親，腦海中常常浮現「心肝頭」的呼喚。