小時候常常聽祖母用蘇南話，嘮嘮叨叨地說她的十個兒子，說來說去，還是「老二和二兒媳婦」，也就是我的父母親是最好的。

老人家絮叨說著兒子好，也沒啥稀奇，無非是說父親小時候如何懂事、孝敬父母、會讀書、愛護弟弟等。後來年紀漸長，才發現父親真的很了不起，他自小聰明過人，讀書不費力，工作後能力強，性格溫和，不到三十歲就在知名大學有了知名度。

父親排行老二，我剛上小學時，四個叔叔先後考上中國最好的大學，祖母要求兩個大兒子在財務上要負擔弟弟們的學費。父親負擔在中國科技大學和清華大學讀書的八叔和九叔，此外每月還要寄給祖母生活費。

一九六六年夏天，文革開始了，全國中學、大學生都在造反，當時還特別興起一股「造父母反」之風。我看見大家都造反，也去小學校貼了大字報，想起來實在汗顏；然後看見許多揭發父親的大字報，覺得父親一定有很多問題，也想給父親貼大字報。

九叔當時在清華的畢業班，清華臥虎藏龍，文革中有點帶風向的作用。九叔從清華來我家時，我一本正經和他談父親的問題，說到我也想「造反」，沒想到九叔送上一記悶棍，把躍躍欲試的我給打趴了。他用無數的事實證明父親是忠誠老實的好人，然後嚴肅地警告我，不要亂造反，也不要參加什麼派別，要當「保爹保媽派」。我那時很崇拜九叔，態度立刻一百八十度轉彎，成了「保爹保媽派」。

造反派來我家抄家，抄走了父親上中學時的日記，發現其中有「吹捧蔣介石」和罵共產黨的文字，立刻在全校貼滿大字報，也給了他一個「反共老手」的稱號，大學生們還編了一首打「黑幫」的歌曲，歌曲中罵了五個最反動的人，父親也在其中。每天全校的高原喇叭都反覆播放這首歌，後來還在中央人民廣播電台播放過，不過，我被九叔徹底洗腦後，早已寵辱不驚，還幫助母親對抗群眾給她的壓力。

文革之前祖母住在我家，文革開始後，父親趕緊把她送去其他兄弟家。父親被鬥爭和關押了三年多，這事大家都對祖母保密，祖母成天流淚禱告，心裡也隱隱感覺不安；父母被關押期間，父親還囑咐我要按時給祖母寄生活費，防止她想太多和擔驚受怕。

在父親被關押期間，管教人員也允許我定期送去一些糧票、零錢和肥皂之類的用品，每次在監視下見面，只能簡單說上幾句話，父親很關心母親，也問起祖母的生活狀況。

三年後，到了一九六九年底，政治風潮又變了，大學被取消，教職員工都必須去「五七幹校」進行勞動改造。原來的階級陣線被打亂，鬥人的和被鬥的都被「一鍋端」，統統被趕去鄉下；父親終於被放回家，然後全家去「幹校」繼續接受改造。

我去江西「五七幹校」探親時，覺得父親的精神狀態改善了不少，學校中那些本來對立的人們，因一起參加體力勞動，歧視 鏈漸漸斷裂。之前我們這些「黑幫子女」被打壓、遭辱罵，這時人們對我都很熱情，我的小學俄語老師、一名中俄混血的女教師，還專門買了新鮮的魚送來給我吃。

一九七二年，父母親從五七幹校回到北京 ，他們安定了下來，不過家中早已沒有保母，母親不會做飯，每天家裡的採買、一日三餐都由父親操持。我那時朋友很多，每次我從鄉下回到北京，總有朋友隨時來訪，都是父親買菜做飯，招待我們一夥年輕人。

那年頭食物短缺，父親卻總是用最好的菜和肉，幸運時還能買到魚，招待這些二十歲左右的大孩子。同學們多是北方籍，都說父親燒的南方菜「實在太好吃」。我不在北京時，也有朋友會摸上門，詢問有沒有魚可以吃。母親既然不做飯，就常常加入我們年輕人的聊天中，對我們的事都門兒清。她過世前口齒已經不清，卻一直說一個人的名字，我們都猜不出來是誰，直到有一天她指著她的主治醫生再次說出，我才猜出來，是說醫生長得像我的一名知青朋友。

我父親有九個兄弟，大家族人口有幾十人，他們每次到北京，都在我家吃住，有時還介紹他們的朋友到家裡。大伯的兒子當時在中蘇邊境 的黑龍江插隊，冬天回上海探親，會在北京轉車，帶著一幫上海知青來我家住。我家住的那個大院，是當年段祺瑞的執政府，屬於全國重點文物保護單位，就算在文革時期中，進出的人包括軍管人員也都是比較「文質彬彬」的。

而這幫來自黑龍江畔的上海知青，每次進大院門口都把傳達室的老伯嚇一跳；他們頭戴老羊皮帽子，身披老羊皮翻毛軍大衣，腳上的靴子髒汙，個個黑臉蓬頭，老遠就能聞到熏人的膻臭氣，不過他們一開口，卻是軟糯的上海話。妹妹們年紀小，多少有點害怕，我若在北京，就由我來接待他們。

➤➤➤父愛如山（下）