拜讀過上下古今版載文「抄琴譜」，我立刻聯想起五十年前上小學時，毅然決然棄畫從文，以及為了學好語文，無奈抄寫學生字典成語的酸楚經歷。

我從小喜歡寫寫畫畫，踏進小學校門，便對美術課升起由衷好感，除了認真聆聽美術老師授課外，課餘皆盡心竭力完成老師交代的繪畫作業，作品常常受到老師誇獎。升上小學三年級時，我對美術課卻冷淡下來，起因是老師開始教水彩畫，但我家因為子女眾多，父親一人掙錢，已成為居民區缺吃少穿貧困戶，父母拿不出多餘的錢為我購買質量上乘的水彩。我用蠟筆水彩繪製完成的作業，由於色澤不均、色彩不濃，逐漸淡出老師滿意讚賞之列。

於是我決定棄畫從文，當時心想，學文寫字不用水彩塗料，只要有一截鉛筆頭就行。當然，此時班裡語文課代表等同學，書寫上交的作文，詞彙豐富、成語運用自如，備受語文老師喜愛，幾乎每次都被當做課堂範本。與之相比，我寫的作文白話連連、成語寥寥，顯得乾乾巴巴，無一點意境與美感。

為彌補差距，於是我與同學金成一起勤懇求學，開始不聲不響收集起常用詞彙與成語。金成家只有他與母親二人，房屋挺寬綽，每天午後學習小組結束後，我便去他家。同樣因家境影響，我們家裡都沒有辭海，課外讀物也少得可憐，擺在眼前的只有一本學生字典，我們便在字典中查找成語，之後再抄寫。金成當時狀況比我好一些，擁有一個不大不小的筆記本，找到成語後寫在上面；我沒有筆記本，只好將用過的方子格作業本翻過來，在背面抄寫下成語、詞意及相關解釋。

經過三個多月抄寫，我有了三本成語記錄本，靠著經常翻看和反覆背記，我能用的詞彙多了些，書寫的作文日漸生動豐富，老師也開始隔三差五納入範本之列。

就在這時，老師點名讓我參加一個特別賽詩會，當時林彪逃跑墜機 事件披露不久，中國又興起一波政治運動。一日，學校組織學生到「學農基地」勞動，間歇時，舉行「批林批孔」賽詩會，老師事先向我授意寫一首打油詩登台朗讀，於是我寫了八句順口溜，用了好幾個成語，例如「倒行逆施」、「螳臂擋車」、「蚍蜉撼樹」、「癡心妄想」、「一枕黃粱」，這些都是從學生字典中抄寫的成語。

在抄寫成語時，基本上我都依照方格本框格，努力把文字寫得橫平豎直，故而練成了較為規整的方塊字體。初中二年級，接任班主任的李老師對我的字體倍加讚賞，不久將他負責的教學樓門前板報書寫任務，交給我和另外一個男同學完成，使我的方塊字體在全校同學面前展示兩年多。

抄寫字典成語受益匪淺，既讓我在家庭生活困窘時，順利棄畫從文轉行，也讓我開始對擺弄堆砌文字產生興趣，更讓我成年後從事文字工作，以至於隨後歲月抒情寫意發表數百篇短文奠定了基礎。謝謝我自己，兒時堅定執著抄寫學生字典成語。