八○年代，我在基隆市四六運輸指揮部當預官，官銜是精算官，每個月主要的工作是為組裡的長官們填報誤餐費；若遇組內長官退伍，我則奉命去市中心的金飾店買個金戒指，作為退伍長官的禮物。

退伍前半年，指揮部的官兵反應伙食太差，伙委要輪流當才有新鮮感，也能改善伙食。政戰部採納建言，決定由各組輪流派軍官擔任伙委，負責當月的伙食。我在退伍前兩個月也擔任了一個月的伙委，親身體驗採購的辛勞，以及伙委的甘苦。

接任前，同梯袍澤間傳言，某軍官當伙委一個月，買了一輛摩托車，暗指油水多到買了摩托車代步。我可是興致勃勃，雄心大志想要提升指揮部官兵的伙食，也想為我的軍旅生涯留下完美的句點。我還特地將家裡的「傅培梅食譜 」帶到營區研究菜單，我向同梯袍澤承諾，一定得讓官兵們吃一回蒜苗臘肉。

上任伙委的第一天早上，我換上便裝，領著本部連的一個小兵，騎著單車到附近的菜市場買菜。一到市場，一名老闆就主動與小兵說話，我逕自慢步前行，東看西探各攤位上的菜類和菜色。隨後小兵跟上我，對我說菜買好了，老闆上午十時前會將所有的菜送到營區，我才明瞭，以往都是固定跟同一個人購買。

我和小兵說，這個月我負責採購，你去回絕他，小兵面有難色，也只得照做。我繼續我的問菜買菜之路，不一會兒，老闆與小兵一起追上了我，老闆對我說：「金少尉呀，您想要吃什麼菜，儘管吩咐，我保證十點前穩穩妥妥地全部送到你們營區廚房。」

老闆還拿出香菸要敬我，偏偏我不吸菸，更討厭吸二手菸。他身上穿金戴銀，尤其手指上厚重的金戒指，閃亮地令人無法避開，我婉拒了他：「今天是我第一次當伙委，我得親自買菜。」說完我掉頭就走，避開了他的菸味及金光閃閃，小兵也只得跟著我去買菜。

當天早上我與小兵來來回回三次，終於將二百餘人要吃的菜買齊送到營區廚房，事後小兵跟我抱怨：「報告金少尉，我去出操都沒有這麼累呀！」

累是累，我可是還記得買了一包菸給主廚，由他分發給手下的伙房兵，每日一包菸，這是領導伙房兵的「潛規則」。

下午老闆來到營區跟我套交情，我跟他說明了我的要求與期望，並深知向他採購的好處——省去我挑選菜、運送菜的麻煩。第二天我就試著向老闆採購，或葷或素，他都調得到菜，一切輕輕鬆鬆，我和小兵還可以悠哉悠哉地逛菜市場。

回到了營區，我到廚房一一清點菜類和菜量，才拿出老闆給我的一張收據，竟然是空白的收據，可任由我填寫費用，這就是「軍中伙食採購的潛規則」嗎？隔天早上，我跟老闆當面明說：「每日買的菜是多少錢，收據上就明寫出來。」

每餐開飯前，我都由廚房開始督察，再到餐廳，然後又去廚房看（學）做菜；在餐廳看伙食兵為各桌盛菜，開飯時觀察官兵們吃飯的容顏，大家笑容變多了。至於那道蒜苗臘肉，我也是拜託了主廚好久，他說：「有些菜不適合大鍋炒啦！」我仍然纏著他，還以台語跟他套交情，終於他受不了，拜託我不要再說台語，讓他「聽攏嘸」，更常常笑岔了氣。

在我的纏功之下，我們的指揮部終於吃了一次令人笑逐顏開的蒜苗臘肉。