《老照片說故事》親情比酒濃

五十多年前的父母和妹妹們。

以前常聽隔壁的老奶奶說，「這家人可真不一般，五口人的生肖竟然是緊挨著」。打從很小的時候起，我就知道自己也是有很多親人的，但他們都遠在山西老家，儘管我和妹妹們也曾眼紅別人的大家庭，但一直以來，我們總是過著五個人相依為命的日子。

父母親傾注了他們所有的愛，在台灣培育了我和兩個妹妹。在新店七張山腳下的大雜院，是我有記憶以來的第一個家，那裡的門前有小河，後面有山坡，旁邊還有一大片的稻田；父親告訴我們要知道莊稼人的辛勞，也教我們要學他們的勤奮和努力。

早在上幼兒園之前，父親常常牽著我的手，沿著碧潭路邊的招牌，教我認識上面的每個字，他總是再三講解其中的意思；他也常常講述許多歷史典故，要小孩明白忠孝節義，如何才能以理服人。如今我和妹妹們都有了吃香喝辣的能力，但只要想到父親從不吝於為我們買書訂報，自己卻每每以開水就著饅頭果腹時，我們總不禁淚流滿面，遺憾沒能好好報答他。

童年裡，母親無意間撒下的木瓜籽，不久就從石縫中冒出兩棵木瓜樹，她把青木瓜剁成餡兒包餃子 ，做成了餐桌上常見的美食 ；我身上的毛衣嫌小了，母親會拆了為我另織成背心，還會給妹妹們縫小棉襖，針針線線全透著母愛與關懷。年少的我們想不通為什麼我們愛吃的東西，母親卻總是一口也不願意沾，當時我還曾經笑她傻，如今想來，自己真是太糊塗了。

父親走了多年以後，我才驚覺母親也是喜歡喝酒的，都怪我們太疏忽，她自幼生長在釀酒大戶，怎麼可能不善飲？母親一生溫良賢慧，自己省吃儉用，凡事以先生和孩子為念，如果時光能倒流，請讓我再為母親倒上一杯酒，酒中有她的眼淚，也有我的。

大妹比我小七歲，從小就是個可人懂事的孩子，遺傳了父親的正直與豪邁，以及母親的善良與仁厚；當時在兩年後出生的小妹，需要母親花大部分時間照顧，大妹與父親原本就深厚的感情，自然更加親密。大妹不但在課業上從未讓大人操心，而且比一般同齡的孩子持重有禮，總能體認父親掙錢的辛苦和母親持家的不易；她在政大求學時，曾經身兼五個家教，一心只想讓家人過上更好的生活，那一年，她才不過十九歲。

晚年生病的父親，曾對大妹發火，執意不願女兒放棄在紐約即將到手的學位，然而大妹的心意已決，要陪伴在母親和小妹身邊，一起面對我們全家即將來臨的苦難。我身為長姊，縱然再有走不開的苦衷，當望著大妹返台的飛機冉冉升空時，我的心如刀割，知道自己瞬間已成了世上的不孝之人。

母親是有福的，她比父親晚走了二十七年，在鄉親故舊以及鄰里朋友之間，無人不知她身邊有兩個貼心的女兒；我的妹妹們以各自工作上成就，為母親帶來衣食無憂的晚年，也讓她享受到含飴弄孫的溫暖與幸福。母親畢生最鍾愛的小妹，在她洗腎的最後五年裡朝夕相伴，小妹和輪椅上的母親總是相依相隨，成了公園裡一道美麗的風景，也是每個午夜夢迴，令我淚濕枕巾的難捨身影。

我和妹妹們都知道，父母親並沒有走遠，他們永遠活在我們的心上，就如同那五個相連的生肖。