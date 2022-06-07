數十年前的台灣，彈子房被列為青少年不宜涉足的禁區，然而，它竟然成了逃課或逃家的動力。毎個人心中都住著小精靈，專門負責否定一切法規和定律，隨著年齡漸長，像洋葱般一層—層地包裝自己；樹有年輪，洋葱也有，平時不現身，但是一旦跨入所謂的禁區，它便格外興奮，迫不及待地跳出來。少年郎從家裡偷了錢，翻越學校側牆，摸進一家彈子房，幾根竿子幾種球道彷彿掀開了江湖際會。

老闆見到生面孔，走過來善意叮嚀說：「想過癮就得聽我的，我會一直盯著大街，只要聽到我喊『臨檢』，你們就得快跑。前面是大河溝，邊上有個廢棄的防空洞，草長水深，躲在那兒别吭氣。」

幾個少年郎放下了書包，沉浸在球體撞擊時的聲響中，一邊盯著球台上的戰局，另一邊還得隨時注意老闆的警訊。蠢蠢欲動的小精靈躍上了桌，隨著彩色球互相撞撃發出叩叩的響聲，萬一碰上臨檢，飛快地奪門而出，躲進下水道，屏住呼吸，不論對面的刑警多麼和善地喊話，都得堅持信念，絶不出聲。即使僥倖逃脫，渾身沾滿了各種穢物、污泥，嚴重的還會被蚊蟲叮咬得滿頭包。

據說只要離過家、去過彈子房就算是完成了「英雄之旅」，凱旋歸來後有一堆話題可以吹噓，漫漫人生，似乎只有這唯一的火花值得一再回味。每個人都津津樂道地搶著訴說那些逃學、離家的往事，說故事的人忘情地手舞足蹈起來，彷彿上了發條的咕咕鐘，撥著撥著，時間逆轉了半世紀。

幾度想插播告訴他們，那名臨檢的刑警極可能是家父大人，話到嘴邊，狠狠地嚥了下去，惟恐警察 出現，小精靈又躲回去了，話匣子就此關閉。

有一天，我在桌上看見一張字條，「容許我去找尋夢想，愛你的兒子」。 那個沉迷於電腦遊戲的高中小伙子，竟然想追隨朋友，一起去好萊塢 附近的動漫 室找工作。結果還不到三天，夢就醒了，據說朋友住的地方擠了十幾個人，沒人清理，大夥睡在一個通鋪，他被滿地蟑螂嚇得不敢多留，這段離家出走的英雄壯舉就此結束。

「離家」對少年人而言是獨立的標幟，而它也可能是一場自我的革命，舊的身分連結新的緣分，重新建構起另一個同名的自己，需要的是勇氣和能力。數十年前，我曾想離開家，申請進入修道院當修女，院長修女誠懇地勸我，這世界沒有避難所，也許當妳弄清楚自己進修道院的理由之後，再作決定也不遲。

這一番話竟綁架了心中那不安分的小精靈，每當夜深人靜、皓月當空，千百種的思緖湧上心頭，但是一直無從翻越心中那堵牆，也缺了一份豪賭的勇氣。久而久之，小精靈也老了，我們將就著和平共處，偶爾，餵它一些離家出走的英雄故事。