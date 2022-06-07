我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

《老物件情懷》球衣的故事

文、圖／水禾田
勇士隊球衣。
勇士隊球衣。

剛來美國時，有一次參加大峽谷巴士旅行團，我穿了一件夏洛特黃蜂隊的球衣，在酒店大堂裡，有個中年白人興匆匆走過來問我是否為黃蜂隊的球迷？我尷尬地告訴他：「球衣是在折扣店買的。」夏洛特在什麼地方我都不知道，原來球衣是不可以亂穿的。

NBA共有三十支球隊，除了多倫多暴龍隊以外，全部分布在美國各大城市，每支球隊都是一個城市的名片，有巨大的經濟效益，其中球衣的銷售更是專利產品，收入不菲。美國人會願意花錢買幾件本地、或自己鍾愛的球隊、又或是偶像球星的球衣，每逢大賽前穿出來為球隊助威。

加州共有四支NBA球隊，其中沙加緬度國王隊二○○二年曾打入西區決賽；NBA在球季開始時，安排與當時姚明坐鎮的火箭隊聯袂去北京、上海各打一場表演賽。國王隊以快攻打法名噪一時，可惜日後一蹶不振，所以球衣就沒機會穿了。

二○一二年林書豪率領紐約尼克隊的板凳球員絕地大反攻取得七連勝，舉世震驚。運動周刊封面上湖人隊以科比為首的五虎將，在籃下圍堵林書豪的畫面令我熱血沸騰，我趕緊在尼克隊的官網上買了一件林書豪的17號球衣，可惜「林來瘋」好景不長，球季之後林書豪黯然離開尼克隊，球衣竟然一次都沒有穿過。

由於地緣關係，北加州的華人大都是勇士隊的球迷，勇士隊總部原在屋崙體育館，戰績載浮載沉。二○一二年「浪花兄弟」柯瑞與湯普森聯手，打出不少破紀錄的好成績；二○一六年杜蘭特加盟後更如虎添翼；二○一七、二○一八連獲兩年NBA總冠軍；二○一九年杜蘭特與湯普森先後受傷而敗給多倫多暴龍隊。

二○一九至二○二○年賽季，勇士隊遷往舊金山「大通銀行中心」新賽館後，運氣不佳戰績低迷，在商場裡勇士隊的球衣也無人問津。我在折扣商店看到這件勇士隊球衣就買下來了。

今年勇士隊表現精采，加油。

勇士 林書豪 NBA

上一則

在亞特蘭蒂斯海灘看魚

下一則

端午節

延伸閱讀

NBA／湯普森G5打出個人最佳 柯瑞獲西冠MVP新獎項

NBA／湯普森G5打出個人最佳 柯瑞獲西冠MVP新獎項
NBA／湯普森難掩淚水 G5爆發歸功「賽前儀式」

NBA／湯普森難掩淚水 G5爆發歸功「賽前儀式」
NBA／湯普森8記三分彈擒獨行俠 勇士重返總冠軍賽

NBA／湯普森8記三分彈擒獨行俠 勇士重返總冠軍賽
NBA／柯瑞獲西區冠軍賽MVP 感性發言讓湯普森泛淚光

NBA／柯瑞獲西區冠軍賽MVP 感性發言讓湯普森泛淚光

熱門新聞

早逝的巴斯奇亞2010年10月在巴黎展畫。(Getty Images)

巴斯奇亞畫作 出現逝世6年後的「FedEx」圖樣？FBI調查

2022-05-31 00:29

庸醫誤人的教訓

2022-06-02 02:00
《麵包國王》繪本不只外觀像吐司，封面也能感受吐司柔軟的質地。圖／上誼文化提供

想咬一口 日藝術家推出像吐司的繪本 最難做的是吐司皮

2022-05-31 16:27

簡易牛肉麵

2022-06-01 02:00
倩華∕圖

老工人鄰居（上）

2022-05-31 02:02

花甲一女人

2022-05-30 02:01

超人氣

更多 >
俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩
富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣

富爸爸作者屢次示警 多項資產陷入泡沫 買黃金、比特幣
中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手
免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%

免稅門檻未調… 領社安金須課稅者 今年恐增37%
單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了

單身男拜月老得此籤詩 網笑翻：連月老都放棄了