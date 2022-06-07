《老物件情懷》球衣的故事

勇士隊球衣。

剛來美國時，有一次參加大峽谷巴士旅行團，我穿了一件夏洛特黃蜂隊的球衣，在酒店大堂裡，有個中年白人興匆匆走過來問我是否為黃蜂隊的球迷？我尷尬地告訴他：「球衣是在折扣店買的。」夏洛特在什麼地方我都不知道，原來球衣是不可以亂穿的。

NBA 共有三十支球隊，除了多倫多暴龍隊以外，全部分布在美國各大城市，每支球隊都是一個城市的名片，有巨大的經濟效益，其中球衣的銷售更是專利產品，收入不菲。美國人會願意花錢買幾件本地、或自己鍾愛的球隊、又或是偶像球星的球衣，每逢大賽前穿出來為球隊助威。

加州共有四支NBA球隊，其中沙加緬度國王隊二○○二年曾打入西區決賽；NBA在球季開始時，安排與當時姚明坐鎮的火箭隊聯袂去北京、上海各打一場表演賽。國王隊以快攻打法名噪一時，可惜日後一蹶不振，所以球衣就沒機會穿了。

二○一二年林書豪 率領紐約尼克隊的板凳球員絕地大反攻取得七連勝，舉世震驚。運動周刊封面上湖人隊以科比為首的五虎將，在籃下圍堵林書豪的畫面令我熱血沸騰，我趕緊在尼克隊的官網上買了一件林書豪的17號球衣，可惜「林來瘋」好景不長，球季之後林書豪黯然離開尼克隊，球衣竟然一次都沒有穿過。

由於地緣關係，北加州的華人大都是勇士 隊的球迷，勇士隊總部原在屋崙體育館，戰績載浮載沉。二○一二年「浪花兄弟」柯瑞與湯普森聯手，打出不少破紀錄的好成績；二○一六年杜蘭特加盟後更如虎添翼；二○一七、二○一八連獲兩年NBA總冠軍；二○一九年杜蘭特與湯普森先後受傷而敗給多倫多暴龍隊。

二○一九至二○二○年賽季，勇士隊遷往舊金山「大通銀行中心」新賽館後，運氣不佳戰績低迷，在商場裡勇士隊的球衣也無人問津。我在折扣商店看到這件勇士隊球衣就買下來了。

今年勇士隊表現精采，加油。