夜幕低垂，酒吧裡爵士鋼琴伴著她旋轉起舞，風雅的喬治城特別欣賞她的秀氣。雖然從沒「痛飲狂歌空度日」的經驗，可是冥冥之中，喬治城增強了她點酒的膽量，趁興點一杯茴香杜松子烈飲；反正今晚是公司同業彼得請客，索性把酒吧當作實驗室、酒杯當作實驗管，今晚她本人是實驗品，人生原本就是形形色色的實驗。

她家的族譜，每一頁都發散濃厚的酒味，從祖父到表舅、弟弟，還有寵愛她三千倍的爸爸。衝著酗酒這檔事，她幾乎肯定自己是領養的，完全不像家人，她對老朋友保羅醫師抱怨：「喝一、兩口腦袋就發昏，是怎麼回事？」保羅說她可能對酒精過敏，喝一口酒精就衝進腦門，難怪發昏。

有時候在正式的社交場合，不喝酒好像不禮貌，喝酒助興，不喝掃興。說實話，如果她真的要練習喝酒，小兒咳嗽藥水裡的甜漿，就夠她醉醺醺了。

練習喝酒她嘗試好幾次，大學剛畢業時，她和幾個朋友到南部鄉下硫磺溫泉礦度假，山區裡，秋風蕭瑟涼颼颼，浴罷飢腸轆轆，大夥決定叫一大鍋麻油雞暖身祛寒；麻油、生薑、幾瓶米酒燉三隻肥雞，好漢們開吃，她也當仁不讓。一小碗熱湯，三兩口喝完，意猶未盡，端起第二碗、第三碗，大口一飲而盡，一股熱流徜徉全身經脈。

稍作休息，她站起來準備去衛生間，怎麼感覺輕飄飄的，頭重腳輕，兩條腿和兩隻手臂微微發麻不聽使喚，身體搖搖晃晃，鞋底像沾黏在地板，動彈不得。夥伴們跟她說：「這鍋麻油雞至少用了四、五瓶米酒，老妹，妳喝多了，這叫做醉酒，懂不懂？連麻油雞湯也能把妳灌醉，笑死老百姓。哈，快喝點熱茶解解酒。」麻油雞能把她灌醉，令人啼笑皆非。

醒復醉、醉復醒的感覺不舒服，她不願意再沾酒精，意想不到的是，神聖的美國州政府法院傳令她出庭擔任陪審員，讓她來判決另一個酒鬼的命運。被告是一名韓裔 女士，人長得標緻年輕，服飾高雅，她的罪名是酒後駕駛，已是第三次犯規；在座的七個陪審團員，一個非裔 男士，五個白人，她是唯一的亞洲女性。那楚楚可愛的被告看到她時，雙眸驚喜到像遇見救命恩人，彼此都是亞洲來的，本是同根生啊。兩個陌生人江湖因緣，安排她們相逢於法庭；一廂情願，義無反顧地，她得拔刀相助。

於是她刻意忽略了被告醉酒駕駛的三次前科，譴責其他六個陪審團員態度偏執、強詞奪理，並展開熱烈辯論。其他六人對付她一人，六雙冷漠的眼睛盯著她，六把唇槍舌戰封殺了她孤單的聲音。多數人施加壓力，擾亂了獨立思考的敏銳，僵持兩小時，勢不得已她只得委曲求全，匆匆投降，同意其他六名陪審團員的判決，認定被告有罪。對這個酗酒的官司，她始終懷著矛盾和內疚。

今晚喬治城鋼琴酒吧的氣氛特別誘惑，端上桌的是茴香杜松子酒，加奎寧水再加一點鳳梨汁。她小酌一口，五官頓時感覺通了氣，酒廊裡爵士樂 洋溢，八十八個琴鍵，不知不覺把她捲回天真的童年，浮浮沉沉在爸爸溫馨的微笑，兩隻小腳站在板凳上，數著酒櫃裡各式各樣的酒瓶；酒櫃的玻璃濛濛反光，輝映她的小影兒、小眼睛、小鼻子、小耳朵和長辮子。

坐在旁邊的彼得興高采烈，口沫橫飛滔滔不絕，她一小口又一小口，淺酌慢飲，一滿杯茴香杜松子酒居然喝得乾乾淨淨，一滴不剩沒浪費，打破了自己平生喝酒的紀錄。看看手表已經過了午夜，她對彼得說：「天晚了，走吧！明天還得早起報到上班，我先到樓下衛生間去一下。」

她站了起來準備下樓，才邁出一步就感覺身輕如羽毛翩翩飛翔，雲海裡追趕爸爸溫柔的笑靨，她心想：「現在我長大了，爸，我可以跟您夜飲三更天，您酒櫃裡的水晶酒瓶，還飄散著醇香。」

無可奈何，麻煩彼得扶著她，小心翼翼下樓找衛生間。那一刻，她恨不得一頭鑽進地洞，太尷尬了。

「今晚妳得到我家過夜，別開玩笑，可不能自己開車回家。」彼得一本正經地說。

坐在彼得車上，雖然已經沉醉不知歸路，她還趕緊給自己打圓場：「中國古詩詞瀰漫酒氣，蘇東坡開懷痛飲時，還舉杯問青天，明月幾時有，真妙。」話說完，頭一歪，她就混混沌沌進入夢鄉。

次日醒來，好似睡過悟空打一個盹兒的兩百年，仰望天花板，她發現自己毛毯覆身、橫躺在彼得家的客廳沙發床上。謝了彼得，她靦腆地說：「不好意思，打擾你了。」

回家的路經過昨夜尋醉的喬治城，尋醉為的是尋親吧！不論醉或醒都有爸爸的祝福，乾一杯他慈愛的書卷氣，還有那英姿風發的劍眉，他與泛泛宇宙早已同銷萬古愁。