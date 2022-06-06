斯特勞斯先生的玫瑰園

我在華盛頓特區的喬治鎮當一名園丁，這一天，我的客戶斯特勞斯先生說有重要事情找我。我急忙開車去喬治鎮西段的斯特勞斯家，斯特勞斯先生已在他的玫瑰園等我，我還沒走到他跟前，他就等不及地大聲說：「美國總統為了我在他競選期間所作的貢獻，決定下周四下午五點親自來我家表示感謝。我會請他在玫瑰園裡吃燒烤，你先替我在玫瑰園布置一下，這事可不能有半點馬虎。」

我的心噗通一跳，天哪，他怎麼將美國總統的預排行蹤告訴我，那不是洩露國家頂級機密嗎？萬一那天出了什麼事，聯邦調查局包準會找我問話。

我有點緊張，結結巴巴跟他說起玫瑰園的盆景安排，以及下周四上午會派四個工人來玫瑰園打掃，我並建議斯特勞斯先生添購一個新的燒烤爐，因為那個舊的實在鐵銹得難看。

我的各項設想，斯特勞斯先生都很贊成，只是對我最後的一點建議有些猶豫；我輕輕拍著挨在我腿邊的大尾巴狗，等著牠的主人開口。斯特勞斯先生是個很認真的人，當初大尾巴狗見了我總是「汪汪汪」不停地叫，他特別向我道歉，並將他心愛的狗送去狗學校訓練了三天，讓牠改變對亞洲人不友好的態度。

這時，斯特勞斯先生踱步到燒烤爐旁，慢吞吞彎下腰察看上面的點點斑痕，然後他抬起頭來，不疾不徐地對我說：「這爐子還能用，我不換。」

我無話可說，只是心裡想：「一個燒烤爐200元左右就可以買了，但四個工人在玫瑰園裡彎著腰撿起一朵朵殘花、一張張枯葉，這一筆人工費夠添置三個燒烤爐了。」誰都知道玫瑰園裡不能使用吹風機，因為吹風機一打開，會將盛開的和枯萎的玫瑰花一起都吹走。

到了下周四下午五時，我正巧路過斯特勞斯家的門口，和往常一樣，四周靜悄悄的，只是多了一名警察 在街角站著。此刻，斯特勞斯的大尾巴狗一定趴在鐵銹的燒烤爐旁，對著美國總統搖尾巴吧。