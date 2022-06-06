我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現在能買房？估價師：這情況買房永遠比租房好

北加亞裔被劫挨打 外套、鞋子都被搶 剩內褲襪子

斯特勞斯先生的玫瑰園

白丁

我在華盛頓特區的喬治鎮當一名園丁，這一天，我的客戶斯特勞斯先生說有重要事情找我。我急忙開車去喬治鎮西段的斯特勞斯家，斯特勞斯先生已在他的玫瑰園等我，我還沒走到他跟前，他就等不及地大聲說：「美國總統為了我在他競選期間所作的貢獻，決定下周四下午五點親自來我家表示感謝。我會請他在玫瑰園裡吃燒烤，你先替我在玫瑰園布置一下，這事可不能有半點馬虎。」

我的心噗通一跳，天哪，他怎麼將美國總統的預排行蹤告訴我，那不是洩露國家頂級機密嗎？萬一那天出了什麼事，聯邦調查局包準會找我問話。

我有點緊張，結結巴巴跟他說起玫瑰園的盆景安排，以及下周四上午會派四個工人來玫瑰園打掃，我並建議斯特勞斯先生添購一個新的燒烤爐，因為那個舊的實在鐵銹得難看。

我的各項設想，斯特勞斯先生都很贊成，只是對我最後的一點建議有些猶豫；我輕輕拍著挨在我腿邊的大尾巴狗，等著牠的主人開口。斯特勞斯先生是個很認真的人，當初大尾巴狗見了我總是「汪汪汪」不停地叫，他特別向我道歉，並將他心愛的狗送去狗學校訓練了三天，讓牠改變對亞洲人不友好的態度。

這時，斯特勞斯先生踱步到燒烤爐旁，慢吞吞彎下腰察看上面的點點斑痕，然後他抬起頭來，不疾不徐地對我說：「這爐子還能用，我不換。」

我無話可說，只是心裡想：「一個燒烤爐200元左右就可以買了，但四個工人在玫瑰園裡彎著腰撿起一朵朵殘花、一張張枯葉，這一筆人工費夠添置三個燒烤爐了。」誰都知道玫瑰園裡不能使用吹風機，因為吹風機一打開，會將盛開的和枯萎的玫瑰花一起都吹走。

到了下周四下午五時，我正巧路過斯特勞斯家的門口，和往常一樣，四周靜悄悄的，只是多了一名警察在街角站著。此刻，斯特勞斯的大尾巴狗一定趴在鐵銹的燒烤爐旁，對著美國總統搖尾巴吧。

警察

上一則

門廊上的鳥巢

下一則

蘇州園林

延伸閱讀

產品不只有吸塵器 戴森展示神秘機器人

產品不只有吸塵器 戴森展示神秘機器人

曼哈頓華埠Q線地鐵1人遭槍擊不治 嫌犯在逃 恐隨機犯案

曼哈頓華埠Q線地鐵1人遭槍擊不治 嫌犯在逃 恐隨機犯案
養生／洗頭不吹乾 恐孳生細菌

養生／洗頭不吹乾 恐孳生細菌
《老照片說故事》廣州流花湖公園

《老照片說故事》廣州流花湖公園

熱門新聞

早逝的巴斯奇亞2010年10月在巴黎展畫。(Getty Images)

巴斯奇亞畫作 出現逝世6年後的「FedEx」圖樣？FBI調查

2022-05-31 00:29

花甲一女人

2022-05-30 02:01

庸醫誤人的教訓

2022-06-02 02:00
《麵包國王》繪本不只外觀像吐司，封面也能感受吐司柔軟的質地。圖／上誼文化提供

想咬一口 日藝術家推出像吐司的繪本 最難做的是吐司皮

2022-05-31 16:27
倩華∕圖

老工人鄰居（上）

2022-05-31 02:02

簡易牛肉麵

2022-06-01 02:00

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒