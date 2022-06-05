「七九河凍開，八九燕歸來」，初來乍到的春風，怯生生掀開窗簾爬進屋來。窗下，蝸牛慢慢搬開秋天的落葉，讓青草探出頭來；竹林裡，春筍用力啄破泥土破殼而出；溪水的膽子大了，如一頭奔跑的小水牛從樹林裡闖出，在村口被一座古橋牢牢套住，收斂脾氣溫順了起來。郊外，人們三五成群，一邊呼吸新鮮空氣，一邊尋找馬蘭、鼠麴草和野艾篙，這些都是早春餐桌上不錯的入饌野菜。

距離清明還有些日子，漫步小城，忽見小城早餐店熱氣騰騰的蒸籠裡，露出一個個碧綠的清明粿，在白花花的饅頭包子和金黃色的油炸食品裡，猶如皚皚雪地裡的一片翠竹，馨香清新，就像平淡日子加了點糖，別具風味。

據說小店一年四季都有賣清明粿，那麼店家製作清明粿的野艾篙，應是去年春夏季節採摘，乾燥後留下來備用的。城裡人大多不認識野艾篙，在農村卻是婦孺皆知，小時候沒少跟媽媽一起採摘過。野艾篙在房前屋後、田連阡陌隨處可見，是製作清明粿的主要材料；其實頂好的清明粿，當用鮮嫩鼠麴草做出來才有味道。

把鼠麴草洗淨搗碎揉入糯米粉中，加入時令的餡料 ，香草的馨香中和了稻米的軟糯，十分勾人食欲。鼠麴草是早春最先生長的幾種野菜之一，但數量極少，遠不足以滿足大眾的需求，因此，人們便用野艾篙代替鼠麴草製作清明粿；鼠麴草和野艾篙兩者的綠色素不相上下，若不是很熟悉它們的氣味，一般人是很難區分的。

「日暖桑麻光似潑，風來蒿艾氣如薰。使君元是此中人。」蘇軾因與王安石政見不同，自請外放至徐州任知州，見到一路桑麻與艾篙，就念叨自己是個農民出身，不能忘本。美食 家與這些植物有著天然的親近與默契，遺憾的是他並沒有將野艾篙弄出東坡肉那樣的名氣。

艾葉與艾篙均為菊科，一個為野生，一個是家養，兩者極為相似，其實並非一物。清明粿原本是寒食節的食物，因兩個節日實在太近，後來的食客遂將兩者結合起來，在清朝以後，演繹成為江南一道著名的傳統小吃。如今野艾篙已被廣泛用於諸多菜品小吃中，可涼拌、熬湯、煮粥、製餅、炒飯及做糕點。當然，野艾篙還是清明粿最經典的搭配，無可替代，時令的春筍、香菇、薺菜加入臘肉、醃菜的餡料，味道總使人欲罷不能。

老家皖南山區，春季是一年中最繁忙時刻，蒔田、採茶忙得不亦樂乎，老家人的清明粿是一籮一籮的蒸，勞動時帶上山，中午用炭火烤熱，餡料的汁水溢出來，軟糯的粿烤得又脆又香，吃起來又是一番不同的滋味。野生蜜蜂、蝴蝶和昆蟲聞香而來，圍著人團團轉，篝火裡餘香暗留。

晚上躺在家裡看電視，拿兩個清明粿放在火桶裡，撥紅炭火慢慢煨，熟了時，滿屋子的香氣瀰漫，這或許就是鄉愁的味道吧。

記憶中，姑媽啥都會做，清明粿自然十分熟練，粿鮮軟餡馨香。她家只要是做了什麼，清明艾粿、端午 紅豆粽、十月半糍粑、過年年糕，便用包袱裹一些來給我們。我說，姑媽家的味道我都記在心裡了，她呵呵一笑：「我家的味道就是你家的味道，都是你奶奶教我的。」如此說來，所謂中華美食，原本都是由民間的親情傳承而來。

又是一年早春來臨，歲月使人遺忘了許多事、許多味，而清明粿卻是念茲在茲，年年記得。