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《老物件情懷》外國名歌兩百首

文、圖／張鳳群
「外國名歌二百首」。
「外國名歌二百首」。

母親節清晨，我把自己錄製的歌曲「小小的禮品」發上微信朋友群，外子在我的鋼琴伴奏聲中深情唱著：「今天是妳的生日，親愛的媽媽，我獻給妳潔白而美麗的鮮花，這鮮花開放在高高的山上，我今天早晨從那兒摘下。」獲得朋友熱烈反響。

一九五六年，東方歌舞團首次出訪阿根廷，女高音歌唱家劉淑芳在下榻的酒店陽台上聽到有人唱歌，歌聲舒緩深情；她看到酒店外有一個青年肩跨吉他在彈唱，立即把青年請到酒店大堂。通過翻譯，青年說他唱的歌是媽媽過生日時自己創作的「小小的禮品」。幾天後，劉淑芳在首都大劇院演唱這首歌，觀眾報以熱烈掌聲，從此成為她的經典曲目，後來收錄在當時出版的「外國名歌二百首」。

「外國名歌二百首」收藏的都是蘇俄、歐美、拉丁美洲、亞洲各國的名曲，我還在讀小學時家中便有一本。我家有台鋼琴，二哥是鋼琴高手，我亦跟著二哥學彈鋼琴，四哥最愛唱歌，暑假時，我們經常圍坐在鋼琴旁，由二哥伴奏，我和四哥合唱。一九六六年文革開始，歌集成了毒草，紅衛兵抄家時，鋼琴與家中的書籍、財物都被搬得一乾二淨。

一九七一年秋天，我和男友阿榮「非法探親」到了香港，到港後不久，我就到書店買了一本「外國名歌二百首」，月圓之夜在舊唐樓的天台上，阿榮彈起吉他，一群有相同背景的廣州青年齊聲唱著「重歸蘇蓮托」、「星星索」、「紅河谷」等，大家都愛聽阿榮自彈自唱「小小的禮品」。

一九七九年，我與外子移民美國，忙於生計便很少彈琴唱歌了，直到幾年前退休，我才重拾琴譜。外子把在書架上擺了幾十年的「外國名歌二百首」拿下來，選一些歌曲來唱，最喜歡的依然是「小小的禮品」。回想五、六○年代在廣州時，我們這一代青年對「外國名歌二百首」集視若寶典，文革後繼續手抄相傳，越加珍貴。

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