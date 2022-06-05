我在洛杉磯 一座辦公樓裡開中醫針灸診所已經三十年了，整棟樓有三層，共有三十二家商戶，包括診所、律師、會計師、建築師、保險 公司等，幾十年來有好幾次驚險的經歷，難以忘懷。

診所開張兩年後，對門搬進一家保險經紀公司，由一對夫婦經營，共有二十幾個員工。他們夫婦的停車位就在我旁邊，剛開始是一輛豐田汽車，幾個月後就換成奔馳，兩年後換成敞篷的賓利；剛開始辦公室約二千平方尺，一年後就擴展到六千多平方尺。

樓裡其他客戶還告訴我，他們夫婦年底時給頂尖的銷售員勞力士手表做為年終獎，我當時心裡十分羨慕人家生意這麼成功。一天下午我打算去洗手間，出門時在走廊看到兩個彪形大漢穿著FBI外衣，拿著手槍站在保險經紀司大門的兩側；他們用槍指著我，用手示意我不要出聲。我回到診所鎖上門，病人當然不會來了，因為整棟樓都被FBI封鎖了。

大約半小時後我出門一看，保險經紀夫婦被戴上手銬押走了，有十幾個FBI探員正在把一箱箱的文件搬到他們的車裡。後來看洛杉磯時報才了解到，他們夫婦以超低的價錢騙取老人保險，幾年來非法獲利四百多萬美元。

灸法是針灸治療的一部分，療效顯著，但我在診所碰到兩次意外，只好讓我放棄灸法。第一次是用灸法治療孕婦的胎位異常，艾灸了二十分鐘之後有人敲門，開門一看是警察 ，問我是不是在診所違法吸食大麻？原來樓裡的其他客戶聞到艾灸的味道，認為是診所盜賣大麻而報警，讓我花費了不少口舌解釋，並且在警察面前點燃艾條讓他聞，警察才總算相信了我，沒有追究。

第二次是艾灸治療一名腹痛的患者，灸了一會兒之後，助理敲門告訴我，三個全副裝備的消防隊員在前台，說我們診所有火警；原來大樓裡裝有預報火警的煙霧自動報警系統，艾灸的煙啟動了火災自動報警，消防員就不請自來了。

走廊裡和我同一側辦公室搬來了新客戶鄰居，成為我噩夢的開始。鄰居是一家影視歌星經紀人公司，經常要演員在他們的辦公室裡按照台詞表演一番，看看適不適合他們想要的角色。大樓裡各個辦公室的牆壁很薄，大聲點說話旁邊房間都能聽見；我的病人進完針後在診室裡安靜休息，會突然聽到隔壁房間大聲吵鬧、或大哭大笑、或高歌一曲、或聲嘶力竭地吶喊，讓病人難以忍受。鄰居的工作性質就是這樣，和他們商量也沒用，我只好自己請人把牆加上一層隔音材料，噪音才稍微好一點。兩年之後經紀人公司搬走了，我的噩夢終於結束了。

大樓對面的中學是很好的學校，只是洛杉磯學區將一些治安有問題、幫派猖獗城市的學生送到對面中學，引發了幫派爭鬥。一天下午，兩時預約的病人一個都沒有來，向窗外一看，十幾輛警車警燈閃爍，整條街都被封鎖了；原來是學生在等校車時，對立幫派的成員騎著摩托車射殺了一個十六歲的學生，警察調查期間不許任何人走動，我們在診所裡等了四個小時，才讓離開。

一天下午，我最後一個小時的病人預約取消了，可以早點回家，從大樓的側門出來，突然看到門外站著一個穿著防彈衣、全副武裝的警察，拿著衝鋒槍對著我高喊：「馬上回去你的辦公室，鎖上門，不許出來。」回來後鎖上門，聽到走廊裡噪雜的腳步聲和喊聲，窗外看到好幾輛警車和特警隊的裝甲車，警察將整棟大樓都包圍起來。據目擊者稱，三個搶銀行的劫匪逃到大樓裡躲了起來。警察要逐層搜索每個房間的各個角落，花了三個多小時還是沒有抓到，讓我們在辦公樓裡的工作人員虛驚一場。