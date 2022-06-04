日前在世界日報港副版，看到岑逸飛先生一篇大文「菊花與白菜」，這題目勾起我一些讀中學時的回憶，那時同班同學頗有些不凡之輩，就先以菊花與白菜來說吧。

記得在一次國文課中，老師突然出了個對聯「蝶舞黃花」，並點名在課堂中看來最心不在焉的同學作對子，並說辭類聲韻都要符合。不料片刻之後，此兄竟然對出一句「雞吃白菜」，老師莞爾苦笑，只能說雖不雅倒也符合規則，可算及格。事後他說，靈感來自於他家常把爛菜葉拿去餵雞，當時台灣經濟情況不好，很多家庭都把養雞當副業，以貼補家用，人不能吃的爛菜葉拿來餵雞，是很常見的事；他能在那種壓力下，想到以此作對子，也確實令我們佩服。

後來碰到一個同學擅長寫言情小說 ，他的作文在課堂是寫不完的，每次都要帶回家連夜趕工，第二天補交；最絕的是不管老師出什麼題目，他都會編出言情文交卷。我印象最深刻的一次，是老師在班上出題「讀書與報國」，並特別聲明是論說文，他一如既往又寫了一篇將近半本作文簿的文章交上。

我好奇他是怎麼寫的，所以細讀一遍。他家住淡水，文章描述他文靜的表姐和英俊的男友，在淡水河邊夕陽中，以羅曼蒂克的漫步開始，場景開展得很美，也埋下伏筆；兩方家族認為是近親而激烈反對的過程，寫得既慘痛又蕩氣迴腸。最後是男方傷心之餘，轉念發憤讀書報國，考取空軍官校，成為捍衛國家的英勇飛官。老師雖評語說文體不合，但也拿他莫可奈何；他私下對我說，其實老師讀他的小說，讀得津津有味。

另有一名同學家住北市圓環附近，有同學說他母親是日本人，其實同是黃種人，沒多大不同，但仍有同學會帶異樣的眼光看他。他個子不高，但罕有的已練出一身很耀眼的肌肉 ，據說他在晚飯後，常會穿上一雙日式高厚木屐，那種木屐在打架時套在手上，威力不亞於拿一塊磚頭，而且更靈活好用。他在圓環和當地的小流氓們混出名聲，有同學說到圓環夜市吃逛時，亮出他的名號，就會得到特別的照顧。

他最強的科目是幾何，把幾何大辭典都讀得熟透，沒有幾何題能難倒他；記得有次老師講解如何證明九點圓定理時，他舉出更快的不同證法，令人不得不佩服。有同學說他是跨黑白兩道的人物，想來應當之無愧。

還有個仁兄曾教我打籃球，他是校隊，籃球打得很好，除了教我一些左右三步擦板上籃、如何用手肘擋對手、帶球過人等技巧外，也教我一些小動作，碰到比較高大的對手搶籃板球時可用。他說是陪當時淡水純德女中校隊練球時學來，那時純德女中的籃球在女校中是佼佼者。

他說搶籃板球時，那些女生會把背貼緊他懷裡，頭向後仰壓在他肩窩鎖骨、或頭貼緊他頸部、或一手藏在背後勾住他褲腰等，使他跳不起來。而每次那些女生的頭髮都弄得他癢癢的，我想大概心也癢癢，不然為何他一有空就去淡水。他教我的小動作我從沒用過，因我從來也不夠格打正式比賽，而和一般同學打球玩也犯不著要那樣。

最後要說的這名同學，也許我和他同是軍人子弟，在校時就比較走得近，畢業後也一直維持來往。他是遼寧人，有一個忌諱是後腦勺很平，不能摸，同學有時故意氣他，趁他不注意，在後面用力狠摸一把；這事我也做過，他必定氣到回敬兩拳，但都沒傷感情就是了。據說那是因為他小時候睡在搖籃中，不能翻身形成，從前東北人很多是這樣。

此兄很有語言天分，尤其喜歡模仿老蔣總統的浙江官話，有次又在班上給同學逗樂子，正講得得意時，不料教官正好經過聽到，少不得又被叫去訓導。他家到台最初是住高雄，後來才搬到台北，所以他講南部和台北的閩南語都十分道地。

他功課很好，尤其作文，國文老師曾在班上說他的文章有太史公司馬遷的筆意；來美後他和另名同學在紐約辦印刷業，並熱心參與僑界活動。他素來喜和本省籍同學來往，來美依然如故，加以閩南語優勢，所以凡台灣鄉親聚會和台獨團體活動他都踴躍參與。

當年的國文老師真有眼光，這名同學出版多本專著，批判兩岸時政及在美華人事務。他筆鋒犀利，見到不合理的事，一定秉公持論為文痛加批判，常引發兩岸當政者和僑界不滿；尤以揭發批判台獨活動，使他被台灣鄉親罵是台奸，也曾因批判台灣當局，一度被列入黑名單不能回台。

雖弄得三面不討好，但他全不在意，依然我行我素，認為不公不義的事仍筆伐狠批。他不幸在數年前癌症 去世，我在他卧病在床時去探望，即使最後一刻他仍讀寫不輟。

後來同學會時，談起當年班上好學生的讀書情況，當年冬天準備考試時，這名同學熬夜苦讀，為避免打瞌睡，竟在桌下放盆冷水，把腳泡在水裡。台北冬天也夠冷了，可說是現代版的懸梁刺股，我也才明白，怪不得有些人總是名列前茅。

現在回想前塵往事，難免有滄桑之感，但曾經擁有這些同學，豐富了我的青春歲月，讓我的成長過程留下許多有趣的回憶。