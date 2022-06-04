《老物件情懷》水菸袋

水菸袋。

先父有一個水菸袋，從來未見他使用，只是偶爾拿出來欣賞把玩，他告訴我，這玩意很珍貴，我卻不以為然，只知道它是一個銀器。

後來看清末小說 「老殘遊記」，有這麼一段關於水菸袋的對話。一個頭戴瓜皮帽、留著長辮、身穿長袍外套馬褂的爺問另一個爺：「您啜了的幾窩？」愕！抽水菸袋竟有行話暗語，抽用啜替代，次用窩表示，可見當時的社會風氣；至此，我對水菸袋有了興趣。

仔細看家中的水菸袋，它由菸管、吸管、菸倉、水斗、通針與托手構成，是一種使煙霧通過水中咕嚕咕嚕響、再吸入口中的菸具。它上面雕刻各種圖案、文字，重達四百克。我進一步考證，水菸袋亦稱水菸筒，又叫水菸壺，是外來品，五百年前始於印度 ，而興於中東、埃及、伊朗 等國，經絲綢之路傳入中國。清朝時，朝野上下盛行，當時都是用竹筒吸之；道光皇帝時，工匠在製造中予以美化，在質料上開始使用銅、錫和銀製，裝飾上有燒琺瑯雕刻，菸嘴上有的還鑲嵌著翡翠、瑪瑙等。

擁有不同的水菸袋，也是官宦和富商顯示身世、地位的象徵。當時有的文人雅士也愛好此道，著有「辨香錄」、「青菸錄」等。

慈禧太后對水菸袋更是喜愛之極，傳說她有三銀一錫四個水菸袋，抽吸時，太監跪在地上裝好奉上；抽的菸絲是在蘭州由專人負責種植，必須以童子尿澆灌，產出的菸葉金黃菸油少，抽時加上長白山野生蜂蜜。這個老太婆僅此一好，每年耗白銀逾千兩。

水菸袋為什麼一度使人喜歡，更可以說是趨之若鶩？抽吸者說，菸氣在水中經過過濾，可淡化菸草的刺激作用，顯得溫和醇厚；其實不然，抽水菸袋與現今抽過濾嘴香菸沒什麼區別。還是那句忠言，少吸怡情，大抽傷身，現今水菸袋倒是個很好的收藏品。