每聽到「寂靜之聲」（The Sound of Silence）這首韻味十足的英文老歌，總讓我想起五十多年前教我唱這首歌的高中同學齊佳，她灑脫豪放不受拘束的個性，在我們班上獨樹一格，因之「小馬」的外號不脛而走。

她能寫一手氣勢豪放、龍飛鳳舞卻又不失工整的中文字，所寫的英文字也與眾不同，一撇一捺帶有書法 的味道，常令老師費解，不時需要揣測她寫的字。

她的父親是雲南人，祖母有法國血統，在那保守的年代，學校規定一律齊耳直髮，但她有一頭濃密的波浪型鬈髮，十分時尚 卻不見容於校規，三不五時地成為訓導人員找麻煩的對象。雖然她再三強調那是自然鬈髮，但因為她一向散漫的舉止，訓導主任不相信她的說法，她多次被記警告，最後只好由她母親出面澄清，並附上一張她幼年的鬈髮照，方才平息這場頭髮風波。

我們的校服是平整的百褶裙，她標新立異在裙內加了一層與眾不同的薄蓬紗，把呆板的校裙襯托成舞裙般的活潑好看；又常因裙長未達齊膝標準，招惹教官的關注及警告，但她依然故我。她說她骨子裡帶有叛逆性格，從小就不是個循規蹈矩的孩子，雖然小錯不斷，所幸未曾惹過大禍。

她特別擅長唱英文歌，有時在上課時間會悄悄寫下歌詞，在課後或午休時間教我唱，不時有同班甚至隔壁班的同學會不約而同地聞歌而至，靠在走廊窗台聆聽她柔美的歌聲。如今我所耳熟能詳的一些好聽英文老歌，都是在那兩年跟她學會的。

高二下學期，她的父親被調到國外任職，辦完休學手續後，她便離開了學校，頓時我們失去了一個在枯燥的讀書日子中，為大家增添不少樂趣的同學。

高中最後一年，大家都忙著準備大學聯考，畢業後便各奔人生道路，逐漸地我們也與身在國外的小馬失聯。

我上大學時，正是台北中華商場的巔峰時期，在那裡聚集了許多不同類型的唱片行，幾乎是台灣流行音樂的指標。由於小馬的啟蒙，我常流連於唱片行，偶爾買一張台幣十多元的英文翻版唱片，在那容易滿足的年代，算是最廉價的享受。

記得小馬曾經說過有一天她要參加樂團，天馬行空走遍世界。時至今日，「寂靜之聲」仍是我百聽不厭的一首歌，它特別適合無伴奏的五人樂團PTX演唱，因此每在視頻聽到這支樂團唯一的女團員Kirstin的美妙歌聲，我彷彿見到了小馬。

數十年時光的流逝，但並未帶走我與小馬曾經共同享有對音樂的喜好，希望在天涯海角某處，她依然瀟灑歌唱如當年。