上海的公交車輛四通八達，我最熟悉十五路電車，因我青少年時曾依賴它上學和上班，是忠實老乘客。十五路在車水馬龍的市中心畫出一條近十公里的大幅斜線，從西南方的商業樞紐徐家匯一直延伸到北火車站，當時是滬上最重要的鐵路客運總站。十五路電車途經淮海路、南京路、北京 路、西藏路和靜安寺等重量級馬路和熱鬧場所，是一條極其忙碌的公交幹線。

十五路是無軌電車，湖藍車身橘黃車頂，拖著兩根長長的辮子。如果轉彎車速稍快，辮子會跳離上空架設的電線，駕駛員只好緊急剎車，由後車廂的售票員跑到車尾把辮子重新盤上去。前後兩節車廂交接面是圓鐵盤，周身是手風琴式折疊油布，便於轉彎。圓盤對面安放兩個半月形座椅，我們稱為香蕉椅；小時候我們特別喜歡搶坐香蕉椅，因為車輛大轉彎時椅子會隨同轉圈，然後慢慢復元，給人一種刺激感。

由於途經重要坐標，終點又是提箱拉包旅客集結的北站，所以十五路電車總是客流飽滿，如遇上下班尖鋒時間，夏天因眾人身上汗味，加上那時沒有空調，全靠打開車窗和車頂上的汽窗蓋透氣，艱苦可想而知。

乘客間發生齟齬與爭吵乃家常便飯，尤其當一方無意碰痛對方時，常聽到的斥責是：「儂哪能伽碰勿起？要舒服就請坐小轎車。」六、七○年代哪來私家車？能坐上小轎車的都是衣著光鮮的外國來賓或政府首長，搭電車的人調侃對方無非是為自己出口鳥氣而已。乘客間發生肢體衝突也在所難免，不過想大展拳腳也難，因為車友會介入勸解。

十五路電車通常十分鐘發一班車，為避免遲到和枯等，上下班時乘客往往會拚老命往車上擠，下面的人則頗有義氣地幫忙推，再急切地等待折疊式氣門合攏關閉。有趣的是，擠車者一旦上了車卻總希望下面的人別再擠，免得車廂裡動彈不得，透不過氣來。

車廂裡移步艱難，買票就只能靠其他乘客協同「聯邦快遞」，把零錢從眾人頭上越過，一路傳給在車門口的售票員，然後經原路傳回。那時票價很便宜，從頭乘到底只要一毛三分，我家在成都路附近，搭乘到徐家匯只要一毛錢。

最方便的是使用月票的乘客，只要掏出印有照片的月票大喝一聲「月票」即可。月票每月六元，如每天坐車絕對划算，周末還可隨意周遊市區。有人藉故不買票，那就是逃票，算公交公司倒霉。但公交公司會不定期組織糾察人員到站台上查票，一旦抓到至少以一罰三，並知會工作單位。

車廂裡乘客緊貼，自然給扒手提供機會。有一次一個女乘客警覺性極高，一發現錢包不翼而飛立即大聲報告售票員，售票員請求乘客配合，一路不停，讓駕駛員直接駛往常德路附近的警察 局。情勢不妙，扒手只好把錢包拋落地面，失主重獲錢包，結果就無從追責竊賊，只給其他乘客敲響警鐘，務必保管好自家細軟。

我乘坐十五路電車基本上是往徐家匯的方向，然後轉乘五○路汽車 到我就讀的上海中學住宿讀書，每逢周六我會反向乘到成都路回家，可與父母家人團聚，度過歡樂的周日。畢業後分配到工廠做工，工廠就在徐家匯稍南一點，所以如遇雨雪天還是依靠十五路車去上班，偶爾需送親戚朋友趕火車，我們就從成都路反向去北站，車票只要四分錢。文革初起時，我搭十五路去北站後進京串聯，革命小將坐車免費，那也許是我唯一一次「逃票」經歷。

二○○三年我回上海探親，看到十五路電車已換成綠白相間的嶄新寬體車廂，車頭示意牌上大寫「空調」兩字，還有個冰花圖案，顯然現在乘客不必再擔憂汗味散發，票價也隨之漲為兩元，一毛三分成為歷史。但從成都路到徐家匯的所有站名依然是我所熟悉的昔日舊地，我甚可閉眼像售票員一樣，把站名一個個準確無誤地播報出來，然後提醒要下車的乘客提前往車門口移動。