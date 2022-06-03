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溪口蔣氏故居（下）

葉元凱

現在蔣經國的書房仍保持原貌，小洋房靠近溪口的古建築「文昌閣」，裡面陳列宋美齡生平事蹟的照片，從幼年至老年，內容豐富。宋美齡女士出席開羅會議和三巨頭的合影、她在美國國會的著名演講、她在抗戰時看護傷兵和冒著炮火到前線勞軍等，都使人想起她傳奇的一生。

到了溪口，總要去參觀蔣母墓，墓在鎮北山上，離溪口鎮約有三里路。蔣母於一九二一年夏天去世，直到那年冬天才下葬，主要原因是找一塊風水寶地很費時間；墓建在半山上，山下起點處建有石牌樓，中門頂部刻著「蔣母墓道」四個大字。

上山的墓道約長七百米，有石台階，也有用卵石鋪成各種花紋的石子路，穿皮鞋有點難走。

以前的黨國要人為表示對蔣母的尊崇，穿著皮鞋、馬靴，硬著頭皮往上攀。墓四周用水泥封固，頂部仍是土堆，長著茅草，據說如用水泥抹封將影響龍脈；墓碑上刻「蔣母之墓」，是中山先生所題。

墓的下方建平房一排，是蔣的墓廬，題名「慈庵」。廳內陣列大量國民黨要人書寫的輓聯、輓文、讚詞等。蔣介石多次到此居住，設有辦公室，臥式裡放著老式的英文打字機和聖經。蔣對母墓十分重視，一九四九年離開中國前，曾率子孫到此叩別；在那倉惶辭廟之日，蔣經國曾在墓頂挖取一包泥土作為紀念。墓地林木茂盛，風景優美，參觀者不絕。

回到鎮上，我們又到「摩珂殿」參觀。摩珂是蔣家一祖先名，這裡是毛福梅生前念經拜佛之處，死後也葬在該處，墓碑以蔣經國名義題寫「先妣毛太君之墓」，使蔣介石擺脫名分困境。

院內有一株高大的銀杏樹，樹齡已達數百年，蔣經國少年時常在樹下玩耍，銀杏樹仍然鬱鬱蒼蒼，但斯人已去，歷史的輝煌僅彈指一揮間。墓廬內也陳列大量照片，記錄蔣家的生活情景。

一九九六年蔣經國的第三個兒子蔣孝勇在癌症晚期時回中國治療，曾回到溪口，探討兩蔣歸葬問題，其夫人方智怡帶著孩子在毛福梅的墓前留影紀念。蔣介石生前曾在奉化選好自己的墓地，蔣經國也表示願永眠母側，奉化蔣氏族親也希望他們葉落歸根。但強人已故，他們的入土願望已無法由他們自己控制，成了黨派鬥爭的籌碼。

蔣氏在溪口的這幾處故宅雖經戰亂，但至今保存完好，有資料表明，毛澤東曾為保護蔣宅，在兵臨奉化時給浙江部隊領導人發了指示。雖然有的建築在抗戰時被日機炸毀，現在都按原樣修復，到了九○年代，蔣氏故居被列入「近現代重要史跡及代表性建築」，成為全國重點文物保護單位。

溪口老街也力求保持原貌，沒有高大建築，除了民宅外，大多是土特產和旅遊紀念品店，梅乾菜、扁尖筍、臭冬瓜等奉化特產也是蔣介石難以忘懷的家鄉風味，到處都有賣。千層餅鋪特別多，一排排的烘爐就擺在店堂門口，抹上黑芝麻的千層餅，香氣撲鼻。

蔣介石特別愛吃的家鄉芋艿，就在人行道上現蒸現賣，一個個有飯碗般大，滋味當然遠勝桃園大溪引種的芋艿。溪口還有個別緻的地方，什麼店都賣書，不過都是有關蔣家的，我們也買了幾本當作此行留念。

➤➤➤溪口蔣氏故居（上）

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