《老物件情懷》與老福特的緣分

老福特被拉上拖板車帶走。

十多年前來美國，才知道在美國沒車就等於沒腳，哪都去不了，第一要務就是買輛車。剛來時沒錢，只能買二手車 ，一個多月看了十幾輛，終於和一輛還算年輕的福特結了緣。這輛二○○一年出產的福特七人坐廂型車，堅固耐用很少故障。

進入五月天氣暖了，循例來個春季大掃除，後院砍掉的樹、儲藏室清出來的舊家具都塞在廂型車裡，準備運到附近的公共垃圾場。那天早上我踩油門發動，引擎沒發動，試了幾次無果，心想：「慘了，一定是太久沒開，電瓶沒電，發不起來了。」緊急打電話給鄰居老吳求救，請他帶電瓶跳線過來。

老吳來了接上跳線，「轟」的一聲，老福特起死回生，引擎轉了十多分鐘，覺得時間夠了，把車緩緩開出。哪知才開不到一百公尺，還沒到巷口，引擎又熄火。

車子熄火在馬路當中，我趕緊開啟緊急燈，後面來的車子老遠看見一閃一閃的車燈都繞路，我焦急地又打電話把剛走沒多久的老吳請回，請他幫忙把車推到路邊。

我拆下福特的電瓶拿回家充電，第二天一早把電瓶裝回去再發動，如我預期，引擎啟動了。老福特已二十多歲，我不敢用力踩油門，只能慢慢加油。社區跑了幾圈，覺得沒問題了，開回家門口，打倒檔準備倒車入庫，「喀喀喀」幾聲，引擎又完了。

我只好打電話給修車廠，檢查結果是倒退檔壞了，車只能往前不能後退；如果要維修，換一個舊的變速器連工帶料要兩千多元。我想老福特已風燭殘年，即使修好了，不知何時半途又死火，還是處理掉吧。

「四百二十元，這是我能給你的最高價錢。」那天，我拿著老福特的所有權狀到舊車回收場，那名微胖的中年女職員對我說。「好吧，就這麼說定，妳付現金，我拿轉讓權狀，明天下午見。」四千多元買的，開十多年，現在換不到十分之一的錢，我捨不得卻又無可奈何；下午兩時依約定時間，一個司機開著平板拖車到我家把老福特拖走。

人間有情，車子相處久了也有感情，老婆得知我要賣掉老福特，急得說：「房屋改建它載運材料、後院砍樹它送垃圾場，它像老牛一樣賣力。它還能動，不能把它賣了。」

司機把車牌拆下來遞給我，一面說：「你到車管處把車牌交了，註銷所有權登記。」接著說：「也別忘了打電話，終止這輛車的保險 。」他看起來是個粗人，沒想到交代老福特的後事這麼細膩。「老福特，永別了。」看著福特被拉上拖板車帶走，有些傷感。