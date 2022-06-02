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溪口蔣氏故居（上）

葉元凱

身為浙江人，省內有名的景點幾乎都去過了，只是溪口未曾一睹。早前利用客居杭州的機會，和老伴去了一趟溪口了卻心願。從杭州去溪口其實很方便，一個多小時的火車到寧波，火車站對面就是汽車站，每二十分鐘發一班車，不到四十分鐘就到達溪口。

溪口鎮四面環山，剡溪西來流經全鎮，山清水秀景色優美，向來是浙東著名的旅遊勝地，現在是國家4A級風景名勝旅遊區，又由於兩蔣的關係，增加了它的神祕性，來此探訪的中外遊客絡繹不絕。

快到溪口鎮，在汽車站附近建起了一條以旅遊業為中心的街道，賓館、餐館、土特產店、旅行社和房地產公司，櫛比鱗次。他們的名稱幾乎都與蔣家有關，例如蔣家賓館、老蔣餐廳、老頭子千層餅等。說來奇怪，這當中還夾著一家「毛家飯店」，看來蔣毛兩家還是處處在對幹。

街道的盡頭是一高坡，是武嶺的餘脈，坡頂有一類似關隘的城門，溪口人稱為武嶺門。雄偉的城牆前後都題有「武嶺」兩個大字，前者為于右任所題，後者是蔣介石自書。

文革期間，兩處題字都改為「紅衛」，現在恢復原狀。進入武嶺大門，溪口鎮一覽無遺，一條五里長街傍著剡溪由東向西，有關蔣氏的故宅都在溪北。溪裡浣者、釣者、舟者都怡然自得，兩岸鬱鬱蔥蔥，一派江南農村寧靜的景色。

曾幾何時，這裡曾崗哨林立，電訊飛傳全國，籌謀大江南北的廝殺，遊客正是懷著這樣的好奇心，到這裡看個究竟。

我們首先見到武嶺門邊的武嶺中學，溪口一帶原來只有初小，農村子弟求學困難，蔣介石遵照母親的遺願在二○年代為故鄉辦了這所中學。校舍設計完備，大禮堂、教學樓、宿舍、飯廳、醫院都氣派恢宏，該校一度由蔣介石親自擔任校長，因此武嶺學校成了浙東學界的翹楚；學校的一些畢業生後來成了蔣經國得力的骨幹，人稱「武嶺派」。現在該校是浙江省的重點中學。

沿老街向裡面走一點路就到了「蔣氏宗祠」，宗祠的門樓高大巍峨，有正門和兩個邊門，門額上題「忠孝傳家」，是蔣介石手書，目前蔣介石的題字在中國已難得看到，但在溪口仍保留不少。

宗祠是飛簷翹角的古典式建築，分上下兩層，神龕裡擺滿蔣家歷代逝者的牌位，四周牆上掛著蔣家的譜系圖表、祖墓照片、蔣介石本人和家人的生活照，從幼年直至老年，包括其祖父母、父母、親屬等，後面第二進還有戲台和活動場所。

宗祠內擺放著一九四八年底，由蔣介石親自主持修訂的「武嶺蔣氏宗譜」，是由中華書局用仿宋版排印，線裝六大冊。

譜中，蔣介石用含混語句處理了令他尷尬的問題，他是這樣寫的：「……配毛氏，民國十年出為慈庵王太夫人義女。民國十六年繼配宋氏美齡……子經國、緯國。」 這樣一來，髮妻成了義妹，兩子的生母不明，籠統歸於宋美齡名下。

蔣氏故宅豐鎬房離宗祠不遠，豐鎬典出周文王建都豐邑，周武王建都鎬京。房子老式的黑漆大門有百多年歷史，已顯得陳舊、窄小，據說這個門不可拆動，一動就要影響後代的官運。

門口聚集一些拉三輪的，他們一邊談論溪口新聞，一邊等顧客出來，其中有一清瘦老者穿著長袍，手裡提著文明棍，夾在其中談笑風生，他就是「蔣介石」，在等待著遊客邀他拍照。豐鎬房在一九三○年蔣氏得勢後進行了翻修，建築有大家氣派，前廳後堂，兩廂四廊，前廳題額「素居」，是蔣母的佛堂。

蔣母的臥室與浙江民間農村老式臥房無異，雕花木床，淨桶固定於床前一側，像個木箱；後堂名「報本堂」，廳堂裡掛著蔣的題詞「浩氣長存」、「寓理帥氣」和許多照片。東廂房是宋美齡臥室，呈現西式擺設，但她並不曾在此居住；西廂房則是蔣的原配毛福梅臥室。

房子的後部有舊式灶房，南方山居的柴草灶頭尚保存，旁邊有一個通後門的夾道，毛福梅於該處被日本軍機炸死；蔣經國曾題寫「以血洗血」石碑立於原地，以表不忘國仇家恨。

再向西行就到了「玉泰鹽鋪」，這是蔣介石的祖父和父親兩代經營的鹽店；蔣介石於一八八七年十月三十日出生在二樓東面的房間裡，蔣介石的父親去世後，鹽鋪歸於蔣介石的兄長，蔣介石母子搬到老宅豐鎬房。鹽鋪後來兩次失火，只得停業，如今屋內尚有一間房保存鹽鋪的招牌和其他實物。

蔣介石出生的房間裡外鋪著地毯，防止因遊客過多而損壞，走廊裡擺著電視機，周而復始地播放蔣家歷史的錄影帶。

房子的大門為石砌框架，門額上書「清廬」二字，大門西側界牆刻著蔣介石題寫的「玉泰鹽鋪原址」六個大字，立於門牆一側。在那時，這樣一塊御碑，比「泰山石敢當」強多了。

宋美齡到溪口總是住在另外一棟西式建築裡，當地人稱之為「小洋房」，是蔣介石在二○年代建造的。它在武嶺中學斜對面，緊靠剡溪水邊，傍水面山，樓下臨淵可釣魚，樓上遠眺足以清心。樓頂平台可品茗、喝咖啡、開派對。蔣經國一家一九三七年由蘇聯回國時，蔣介石也要他住在這裡讀書思過。

➤➤➤溪口蔣氏故居（下）

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