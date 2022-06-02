走出台北市長安東路口的校門，沿著旁邊那條長巷，一起走到南京東路的公車站牌下，是凱蒂與我每天放學必經之路，也是年少的我們三年同窗，友誼日漸濃厚的開始。

從台北到紐約的路途遙遠，幾十個寒暑過去了，黑白兩色依舊是我的最愛，是懷念中山女高的年輕歲月？還是忘不了凱蒂熟悉的身影？連我自己也困惑了。

「我可以陪妳去嗎？」正當我在準備演講比賽時，一個輕輕的聲音從身後傳來；沒有得到名次本在我的意料之中，卻沒想到因為人高馬大而被安排坐在教室最後一排的凱蒂，成為我一生牽掛的朋友。

多少年了，我始終無法忘懷在放學回家路上，我們被夕陽拉長的兩個影子；有時我們會先去附近的小店，合吃一碗紅豆麥角冰；少女情懷總是詩，但我們的世界沒有詩，除了擔心明天的考試，還有就是兩人永遠說不完的悄悄話。

雖然凱蒂和我都喜歡白衣黑裙，知道那是一身榮耀的制服，但我們也曾穿著迷你裙和喇叭褲，併肩走過西門町的大街小巷，幻想或許能被星探相中，像林青霞般一飛衝天。凱蒂有副好嗓子，當時忘了問她，是否想像自己也會變成鄧麗君？希望和現實總有距離，我們走累了，終究要回家讀書去。

凱蒂家住民生社區，離南京公寓的我家並不算遠，她是陝西人，與我這個山西人感覺更近。我們都是同年在台灣出生，也各自都有手藝不凡的母親，我去她家吃羊肉泡饃，她來我家吃刀削麵和貓耳朵，一切都是順理成章；飯後我們覺得該走走路，於是我先送她回家，她再送我回家。凱蒂與我從來不識愁滋味，友情在一步一腳印中更見深厚，直到我們分別考上不同的大學。

大學分隔兩地卻絲毫不曾阻礙友情，我提著吃食去找凱蒂共餐，記憶彷彿昨天一般清晰；畢業後我在外貿協會工作，凱蒂通過特考進了銀行的外匯部，巧的是當時我們的辦公室只有一街之隔；走筆至此，濕潤的眼中又浮現出凱蒂的笑容，溫暖貼心的感覺，在以後的歲月再也找不到了。

婚後我定居紐約，生活備極艱辛，工作與家庭一再考驗著我的取捨，好不容易稍稍站穩腳跟之後，再回頭已尋不到凱蒂的蹤跡。民生社區早已是大樓林立，舊日足跡隨著時間推移早已消失，我幾度徘徊在附近公園，希望能巧遇凱蒂，然而一次又一次的失望，我只有在落寞中再次踏上返美歸途。

凱蒂不知何時離開銀行優渥的工作，她應該是遇到心愛的人，有了和諧美滿的家庭？她是不是也移居到異國他鄉，在世界的某一角落生根？凱蒂，我一生難忘的好友，無論妳在何地，相信妳會知道，世上有一個人，永遠都在衷心祝妳幸福。