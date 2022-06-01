雷哥 作者；雷哥

一九八二年我帶著妻兒移民來美國前，剛在台灣結束了二十年職業軍人生涯。四十多歲尷尬的年齡退伍，因為沒有任何在美國的學經歷，找工作到處碰壁，求生鞎難。

就在瀕臨斷炊之際，在世界日報看到警衛公司招聘的廣告，抱著姑且一試的心態投了履歷，萬萬沒想到因為我的軍人背景被錄取了；我通過了筆試，也輕鬆地通過打靶和拆卸手槍的考試，順利拿到警衛執照。當時阮囊羞澀，買了制服後已買不起其他裝備，幸好老闆借給我，才能有模有樣的上工。

既然是穿制服的警衛，就該注重儀容，於是我建議老闆，所有人員都應經過像軍人的基本操練，站有站姿、坐下來不可翹二郎腿、行進時要抬頭挺胸、值勤時不准抽菸嚼口香糖、制服必須筆挺、皮鞋要擦亮等諸多要求。老闆接納我的建議，果然警衛隊伍從此面目一新。

當時台灣派來一個僑胞宣慰團，成員都是大紅大紫的著名藝人，包括當時家喻戶曉電視劇集「家有嬌妻」的女主角張俐敏；他們一行人住在蒙特利公園市林肯酒店，由我們公司承包安全警衛，並指派我當領隊，這是我的第一個任務。為了使安全維護更周全，我戰戰兢兢、仔細布置警戒點。

大明星胡小姐是重點保護對象，老闆帶我去見她，她平易近人，皮膚光滑像絲綢，美麗容顏讓我不敢直視。那天她要逛街，由我和一名高大的白人警衛陪護，逛著逛著有人認出她，人潮湧來，我當機立斷，連架帶推地在人群聚集前帶她離開那裡。為了不負眾望，宣慰團停留期間，我不分晝夜工作，沒有回家，直到把他們平安送上飛機。

還有一次深刻的警衛經驗，是一名大老闆受到死亡威脅，我們公司接到保護他的任務，在他辦公室外荷槍實彈站崗；上下班路上，我陪他同車，後面跟著另一部車，我時刻警惕周遭狀況。他家位在比佛利山 上的大宅院，占地廣闊，晚上漆黑一片，我繞著院子布置崗哨，那時沒有手機，我仿效台灣的衛兵準備了銅管，以敲打銅管傳達訊息，並以口令當成通行暗號。

有一天深夜，突然「碰」一聲槍響，畫破寂靜夜空，氣氛緊繃，我下令熄滅燈火，趕緊敲銅管下令備戰，調派人力保護雇主一家並通知警察 。不久後查明，原來是樹叢裡動物竄動的聲音，一名警衛太緊張開槍，造成虛驚一場。看到我們有條不紊的應變處理，雇主很滿意，每天以豐盛消夜招待我們，工作結束後，每人得到一個大紅包。

西裔有個習俗，當孩子到十六歲要盛大舉行成年禮。有名家長租了教堂為女兒辦成年舞會，我在前門維持秩序，主人交代必須憑請帖入場。舞會正熱鬧進行，突然來了一群青少年，手上沒有請帖，聲稱是女主人的同學，硬要進場。他們在台階下謾罵叫囂，對峙中，我心中只有達成任務的念頭，於是我騰空躍起，口中喊出「啊，哈」，落地兩腳一前一後半蹲，兩手砍刀姿勢，兩眼怒視。這群青少年被嚇得轉身飛奔，我大喊「stop」，他們卻跑得更快；我自己也沒料到，李小龍功夫電影 中的招牌動作，竟能化解危機，雇主高興地說：「你的中國功夫很厲害。」真是慚愧，我哪會什麼功夫？

本以為從軍二十年已和社會脫節，沒想到軍中資歷給了我求職生機，在警衛生涯中得以發揮所長，感謝警衛公司讓我踏出在美國的第一步，兒女也能在美國接受高等教育。人生的道路起起伏伏，難免遇到拙折，但終將峰迴路轉、絕處逢生。