小時候我生活的小山村還沒有通電，用來驅散黑暗的只有太陽、月亮、星星和如豆的煤油燈。一入夜，大人們就忙著餵豬、打草鞋、編竹器，小孩子們就乘著月色在生產隊的禾場上打野仗、拖毛船，或在如高塔般聳立的草垛間捉迷藏；沒有月光的晚上，到處黑漆漆的，小夥伴們都不敢出門，只能早早上床睡覺。

在這種除了月光陪我們玩遊戲，沒有其他娛樂活動的歲月裡，我們卻度過了一段令人難忘的追戲時光。我們最早追的是大隊部文藝宣傳隊演的戲，文藝宣傳隊的演員是各生產隊推薦來的，是社員眼中樣貌俊俏、讀過書、能唱能舞、還有文藝細胞的男女青年。

這些演員平時在生產隊做農活，過年前個把月，天空開始飄雪花了，他們就到大隊部的大禮堂排練節目；他們沒有演出費，只能回各自的生產隊領取工分。每年的第一場演出總在大年初一，這一天是整個大隊部的盛大節日，比過年本身還讓人快樂興奮，小孩子們更是開心無比，因為這是他們一年中唯一一天不必放牛、扯豬草，還不會挨父母打罵的日子。

孩子早早地吃過年夜飯，穿上媽媽縫製的新衣，急不可耐地呼朋引伴、蹦蹦跳跳奔向大隊部禮堂，去搶占最佳的看戲位置。大人們有的抱著還在襁褓中的嬰兒，有的攙扶弓著腰、腿腳不便的老人，有的肩上扛著一條凳，有的手裡提著骨牌凳，道道人流湧向大隊部禮堂這個歡樂之地。

鑼鼓響起來，二胡拉起來，喧鬧的聲浪靜下來，張張笑臉像一朵朵燦爛的向日葵，隨著演員的表演微微轉動，專注的神情要到劇終的幕布徐徐合上，才回到生活的本色。

大年初一在大隊部演出後，文藝宣傳隊要到每個生產隊去演一場，時間是在晚上，順序由抓鬮來決定，一直要演到過完元宵節 。我們好多戲迷就一個隊接一個隊去追著看，雖然主要劇目相同，只有一些小歌舞有微調，但我們卻百看不厭，聽到鑼鼓響心裡就癢癢的。

有一次，演到離我們村最遠的一個村，大概有五、六里彎繞的山路，父母不准我和弟妹去，並說：「你們看了這麼多次還沒看夠呀，今晚不能去，路太遠了，黑燈瞎火的，摔斷了腿怎麼辦？」我們知道父母的話不能違逆，但還是非常想去，於是就拚命去扯豬草，扯了滿滿的一竹籃，比平時多了一倍，炫耀式地擺放在父母一定會經過的門口，帶著忐忑不安的心情加入了追戲人群。

戲散場了，我們跟隨村裡的人往回走，走到離家不遠的地方，不知為什麼，竟然拐進了一個陰森森、連白天都不敢去的墳場躲了起來，膽怯地站在土坎下，癡癡地望著家裡窗戶泛著暈黃的油燈光，聽著阿黃的吠叫聲，想回去又不敢回去，心裡老是琢磨著父親會不會打我們。

弟弟非常怕打，不停地嘀咕著：「會打的，肯定會打的，要不我們在這裡坐到天亮，等明兒父親出早工了再回家。」其實我也怕打，便默許了弟弟的提議。我們坐在一片柏樹底下，背倚靠著樹幹，頭仰望著天空，沒有月亮也沒有星星，只有滿天的寒氣籠罩著我們。

迷糊中，我們聽到我家的阿黃叫得特別凶，鄰居家的阿吉、阿群也叫起來，我們睜開眼睛一看，原來父親、母親、姊姊一人點著一個火把，在屋子四周到處找尋。我們想喊他們，讓他們別找了，但又怕父親打得更凶，反而一點聲息也不敢出，眼睜睜看著他們沿著我們看戲的路上一路尋找和呼喊。

後來，公社在我們生產大隊放了第一場電影 ，是一部片名叫「追魚」的古裝戲，讓大人、小孩看了直呼神奇。父親看過之後似乎還不過癮，在另一個生產大隊放映的那晚，父親早早地收了工，帶著我追過去再看；回來時天空下起了大雨，父親怕我摔跤，把我舉起來，放在他的肩膀上坐著。雖然淋得滿身濕透，冷得直打哆嗦，但那種幸福感讓我至今難忘。

我在鎮上讀高中時，看的第一場電影也是追著看的。那一晚，我們睡得正沉，校園裡突然響起尖厲的哨子聲，老師們大聲喊著叫我們起床，我們以為出了什麼大事。當集合完畢，老師們告訴我們，晚上三時，輪到離我們四里路遠的解放軍 駐地放露天電影，放完後下一個點還在等著放，片子是不能在這裡停留的。

雖然是深更半夜被叫起來，但同學們還是非常開心，走在追戲的路上，一個個歡呼雀躍。追戲的日子離我們已經很遙遠了，但記憶卻還是如此清晰，回想起追戲的一幕幕情景，我不禁為現在的孩子們感到慶幸。