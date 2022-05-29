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清明雪

謝光明

「清明斷雪，穀雨斷霜」，今年清明前下了好幾場雪，飽滿的雨水化作一團團濕漉漉、水靈靈的雪花，從天空飄落下來。

江南氣候有時讓人捉摸不定，鬆軟的土地青草萌動，柳樹上依然有稀疏的金色秋葉隨風搖曳，野艾蒿、鼠麴草、馬蘭一盤盤端上了桌，春筍啄破土地，破殼而出。忽然，紛紛的雨落成大朵大朵的雪花，就像成群結隊的白蝴蝶在空疏的樹枝間飛舞；漫天雪花裡，人們跟往常一樣奔波，其實心裡都在嘀咕，多年未見如此豪爽的雪了，彷彿回到了童年的冬天。可惜的是，春雪不食人間煙火，稍縱即逝。

我和表哥約好一起提前回老家掃墓，表哥揹著相機，穿過初露黃花的油菜田，順著山脊去雪線之上拍攝。樹上的雪水嘩嘩滑落，滲入層層秋葉覆蓋的泥土，藍天白雲的天空雖然美麗，但雪才是可愛的，野櫻綻放，林鳥發出濕漉漉的鳴叫聲。表哥撥一下額上的濕髮說：「我還記得外婆家的觀音菩薩是你打碎的。」

小時候，我們十幾個堂兄弟表姊妹整天聚在奶奶家，有一次，我往板凳上用力砸皮球，皮球彈起來，將供桌上的小觀音像打翻在地，碎成一地尖銳的白瓷片，就像打雪仗後的一地狼藉。奶奶是個虔誠的佛教徒，她經常警告我們：「不許指著觀音菩薩，更不許摸觀音菩薩。」看到觀音菩薩打碎了，奶奶大驚失色，不過她並沒有懲罰我。

幾個月後奶奶去世，姑姑說是因為家裡的觀音像打碎了，奶奶才去世的，這給了我不少心理負擔，使我在眾多兄弟姊妹面前抬不起頭。自幼跟著奶奶長大，她是我最親的人，印象中，奶奶總是喜歡在暖陽下縫補衣物，或者什麼也不做，就是曬太陽，這讓我後來一直認為曬太陽是世上最幸福的事。

每年冬天，奶奶都會選天晴的日子曬苞蘆松，那是一種用玉米粉和芝麻製作的糕點胚子，掛在竹竿上曬乾。屋簷融化的雪水嘩啦啦地流下了，她那陽光下的一頭銀髮，比村莊四周雪霽的高山還要明亮。如今奶奶的老屋早已蕩然無存，地基上散落的殘磚碎瓦堆積成一道與鄰家的界線，夏季爬滿了瓜果。我和表哥俯視家鄉的村莊，其實都是在尋找老屋廢墟上的童年時光。

人生如雪，春雪在暖陽下很快就會融化，幾日後甚至看不見一點痕跡，但村莊的雪並沒有消失，雪融化在青草和樹葉上，融化在溪水和暖陽中，融化在春風和鮮花裡。

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