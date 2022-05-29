馬三奶奶的招魂術（上）

我自幼體弱多病，母親說多為驚嚇所致，且每次病發，都會請馬三奶奶來家裡招魂。招魂的程序較為複雜，首先要在我家堂屋燒一些火紙，然後請靈媒，據說馬三奶奶的靈媒是叫做「五姐」的神靈，我一度懷疑這個五姐就是講故事的寒窯婦人。

馬三奶奶請靈媒不像其他巫師那樣需要附身，當火紙點燃後，她也不念任何經咒，只是絮絮叨叨地說：「五姐啊，您看孩子都病成這樣了，您過來給看看吧！」如此這般念叨幾遍，這時候燃燒的火紙會忽然亮起來，並伴隨著細微的啪啪聲，此時馬三奶奶就會說：「五姐來了。」

接下來她就會讓我的祖母到院子角落黑暗處等著，我的母親則拿著我穿過或正在穿的鞋子，一邊用鞋底敲打門框，一邊高聲喊我的乳名：「xx，回家了。」每喊一次，院子角落裡的祖母都要高聲答應：「哦，回來囉。」如此三番五次，直到火紙燃盡。這個時候，馬三奶奶會告訴我母親接下來要注意的事項，比如孩子什麼時候會咳嗽或打噴嚏？或者是一覺睡到天亮等，然後第二天孩子就會好了，每每非常靈驗。

馬三奶奶給孩子招魂從來不收錢，據說會折壽；但是她會把剩餘的火紙帶走，這些火紙會在某人的殯葬禮儀中使用，也就是送別亡靈的時候，被稱為「踩路錢」和「引路錢」，這個由主人家出錢購買。

馬三奶奶擁有一個神祕的草藥園，從來不讓外人進入，我小時候頑皮，曾偷偷爬進去過，裡面生長著很少的幾種植物，我都不認識。每當村裡的人身上長了膿瘡、癤子，或是被蛇蟲叮咬，都會向馬三奶奶求治，她便到草藥園裡揪一把草葉，但不在砂鍋裡熬製，而是放在嘴裡咀嚼，然後用咀嚼後的汁液塗抹在患者傷處，據說當下就會減少病人的痛楚，過幾天就會痊癒。馬三奶奶的醫術，方圓幾十公里的人都知道，於是來她這裡求醫的人往往絡繹不絕。

文革和破四舊開始的時候，馬三奶奶也被打成了黑五 類分子，被戴上用白紙糊的高帽子去遊街示眾，同時也被禁止了招魂看病等活動；當我的爺爺這些「反革命分子」挨批鬥時，也會拉馬三奶奶陪綁。但大約一、兩次後，宣傳隊就不敢再找馬三奶奶了，原因是幾乎一夜之間，宣傳隊幾個幹部的家門口就被成堆的大糞淹沒，據說是毛莊的毛老道和他的眾徒弟幹的。

文革結束後，馬三奶奶雖然得到了平反，但依然不允許從事招魂和治病的活動，直到上世紀九○年代她才又開始為人招魂，但不再幫人治病了，因為她的草藥園早被鏟平了，土地也分給了其他人家。

但是據母親說，馬三奶奶後來改成信奉基督教，並把自己家改成了聚會堂，大門上還專門找人刻了一塊「神愛世人」的牌匾，雖然暗地裡偶爾也會幫人招魂，但沒有以前靈驗了。

而說起吳村毛莊的毛老道，有句流傳在魯南蘇北地區的順口溜：「拳打邳（縣）郯（城）兩縣，腳踢沂河兩岸。」

毛莊人尚武之風由來已久，有自己的練武場，四鄰八村的年輕人，包括吳村的朱氏子孫大多在此練習過武術。最初的武術訓練，無非是舉石鎖、翻筋鬥之類的蠻力練習，爭鬥起來也大多靠的是膀大腰圓直勇鬥狠，沒多少真正的武術技巧。

直到有一天，朱氏西大門在外地做生意的大哥，偶爾回鄉帶來一名身材枯瘦的老年人，道家人裝束；此老人偶爾觀看了毛莊人練習武術，邊看邊搖頭，隨後上場展示了兩手，並讓五、六個頗為壯碩的年輕人上來過招，只見老人原地轉了一圈，那五、六個年輕人就被甩出去好幾米遠。

老人和西大門老大離開時，帶走毛莊弟子中一名只有十二歲的孩子，這個孩子就是後來的毛老道。

毛老道再回到吳村時，已是十年以後了，他也變成道家人的裝束，青灰色的袍子、長長的頭髮盤在頭頂用一根筷子插著。不久後，練武場上就多了很多練武的器械：臘樹幹做的齊眉棍、人工鑄造的砍刀等武術器械，還有一人多高的樹墩擺成八卦 樁。

毛老道家裡供著重陽祖師的牌位，開始正式傳授一些武術套路；他把那些學武的年輕人按年齡分四組，等他們熟練掌握了基本武術套路（俗稱趟子拳）後，就會分組實戰，就是把套路裡的招數分解到實戰中。起初是同齡組實戰，接下來就是挑戰高年齡組，挑戰成功就升級一個組，不成功則留在原來的年齡組；天分好的甚至可以跨級挑戰，挑戰成功就可以跳級。

如此一來，經過數年時間，有十幾個高水平的年輕人脫穎而出，這時毛老道就讓這幾個高水平的去挑戰低水平的，條件是必須要以一敵三，甚至是更多。最後他挑選了八個優秀的年輕人收為弟子，並正式開了山門，成立了正式的武館。

魯南蘇北一帶向來民風彪悍、爭強鬥狠、尚武成風，幾乎每個村子都有練武的人，也有類似毛老道一樣開館授徒的，於是不免互相攀比較勁，相互爭鬥也不可避免。

於是，毛老道開館不久，就有鄰村的武館來挑戰，俗稱踢館；但他們只知道毛老道開館不久，不知道毛老道的徒弟是經過好幾年的實戰練習及精挑細選的，特別是那八個弟子的功夫確實非同一般。結果根本不用毛老道出手，幾個弟子就把來踢館的人輕鬆擺平了。

➤➤➤馬三奶奶的招魂術（下）