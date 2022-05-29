《老物件情懷》一面之緣

中央日報國際版寄給作者的一封謝箋，底下署名「古蒙仁」。

一封褪了色的謝箋，勾起我無限回憶，這是民國七十六年底（西元一九八七年）中央日報國際版寄給我的一封謝箋，底下署名「古蒙仁」。當年古兄任職中央日報海外副刊主編，雖然謝箋像是例行公事，但對我而言不僅是一個鼓勵，更是一個里程碑，那就是我的文章刊登在中央日報海外版的副刊了。

我和古兄從未相識，唯一一次見面是在金門山外，民國六十七年（西元一九七八年）五月，他退役的前兩天，營長特別把我叫到辦公室，介紹我認識古兄。我稱他為兄，因為他比我大兩、三歲；他身材魁梧、國字臉、和藹可親，頂著一個剔得發亮的光頭，讓我對他的面貌有極深印象。

我們在同一個炮兵部隊服役，他因為外調金防部炮兵指揮部，所以我們不曾碰過面；他退役時正好我剛下部隊開始服役，現在回想起來，當時錯失良機，沒有機會認識古兄，向他請益文學創作。

營長非常欣賞古兄的文學造詣，迫不及待地介紹他曾獲得多項報導文學創作獎，營長對我說：「多多向他學習啊！」我說：「是，長官。」古兄謙虛地說：「不敢，不敢。」走筆至此，也讓我回想起營長挺著肥肚、帶著四川鄉音訓話：「你們不要整天都在混，要做一個頂天立地的人。」

退役後我來美國念研究所，閒暇時喜歡寫一些生活感言投稿到中央日報國際版，直到收到謝箋，才知道古兄是當時中央日報海外版副刊主編。何等有幸，我和古兄又有一次「空中」的交流，雖未曾謀面，但從他寄來的謝箋卻帶給我滿滿的鼓勵，成為我持續寫作的動力。