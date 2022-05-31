《老照片說故事》駿馬的哀嚎

五十多年前，作者先生和洋乾爹在後院的照片。

洋乾爹家有一個馬場，先生很喜歡馬，但是他從來沒有騎馬的機會。五十多年前我們去乾爹家小住，先生幫乾爹餵馬、替馬刷毛做清潔，順便還可以遛馬，他樂在其中。

有次先生遛馬，乾爹在旁邊教他控制韁繩，洋乾爹的小兒子跑過去說也要騎馬，我就把他放在先生身前，鏡頭裡正好還有乾爹和他的大狗，駿馬後面也照到了一隻正在低頭吃草的驢子，成了一幅美好的鄉村風景。

有天下午，有人私自進入馬場，把馬引到路邊，駿馬受到驚嚇，拚命掙扎，身體刮到繞著馬場的鐵絲網。因為太用力，牠把鐵絲網拉壞了，鐵絲網上面的尖刺把駿馬刮得皮破血流，牠越動就纏得越多，我們聽到駿馬的悲鳴時，跑到外面才看到可憐的馬一面掙扎一面哀嚎。先生跑到駿馬身邊想把鐵絲網拉開，但是駿馬拚命踢後腿，讓先生無法靠近，這時只見乾爹走回屋裡，拿了一把獵槍，對著駿馬連發兩槍，駿馬中槍後突然向上蹦跳，才怦然倒地。我們看得目瞪口呆，不知道慈悲為懷的牧師洋乾爹，為什麼會開槍斃了牠？

後來乾爹解釋說，這匹馬的膽子很小，牠受了傷不會安靜地接受治療，既然不能把牠從鐵絲網中解開來，只有馬上解決牠的痛苦。我們聽了，無言以對，這張照片是風雨前的寧靜，是駿馬的最後英姿。