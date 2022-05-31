二○○二年夏天，九十二歲的母親驟然離世，當時正值高溫 ，恰遇我身體不適，又因一時機票難訂，我未能回國見母親最後一面，深感愧疚。一個月後，我才來到母親的墓前。我跪地久久不起，痛哭到天旋地轉，鄉親老小同來悼念的人不少，他們扶我到一個鄉鄰家中，眾鄉親也跟著來，大家熱烈地議論：「老太真是德高望重」、「一輩子總做好事」、「入殮那天，敬拜她的人那麼多，真是善有善報。」

有人拿出相本逐頁翻出叫我看，母親的靈柩從她晚年與我哥哥同住的徽城出發，諸多親友有開汽車 的、騎自行車的、蹬摩托車的，猶如長龍行駛在蜿蜒曲折的山道；墓地上擠滿悼念的鄉親，抑制不住的悲痛和感動，激起我憶起許多往事。

母親尊上愛下，勤勞又克己。年少時，母親就很懂事，她生活在北京 ，外婆早逝後便成了後外婆的有力助手，幫忙照看五個小弟。上世紀的二○年代，軍閥因爭軍餉，身為大商人的太外祖父、外祖父被綁架了，當時十七歲的母親大義凜然地走上法庭辯護，為家人爭得自由，在娘家深得長輩信任和寵愛；十九歲那年，她因指腹為婚的一紙婚約，日夜兼程，結婚當日從京城趕到皖南山村，與父親結為連理。

婚後母親學農活、忙家務，後來盡心服侍的婆婆過世、三十一歲的丈夫早逝、三歲的小弟夭折，經歷一連串苦難。

善良的母親又悉心照料父親的嬸嬸，直到老人八十多歲壽終正寢，從來沒說過得罪老人家的話，鄉鄰直誇母親賢慧；母親對晚輩也是愛護有加，她與我嫂子親如母女，幾十年如一日。

我和哥哥在外工作，母親常與嫂子同床睡，事事商量。孫子出生後，母親帶著睡，要吃奶了才喊醒嫂子。嫂子坐月子時母親更是百般照顧，苦事搶先做，百日之內都不讓嫂子碰冷水。孫媳婦來了，曾孫出生，母親仍同樣悉心照顧，鄉鄰誇她是「好婆婆、好太婆」。

母親對小孩更是疼愛無比，好吃的都讓給孩子，自己卻是粗茶淡飯；上世紀六○年代困難時期，母親在家帶孫子，一點口糧總讓孫子吃，瘦骨嶙峋的她，天天吃山芋葉和菜梗充飢。

母親對待同胞手足情深義重，她回皖南成親那年，將一只金手表和一些首飾送給二弟，那是長輩給她的嫁妝，但她深知當時家境困難，一心要支持弟弟讀完大學；後來大舅、三舅也回到山村，不會務農，家境十分困難，母親不時地拿米麵菜蔬接濟他們。

尤其是三舅被打成右派後，一家大小無法餬口，母親將舊衣物、瓶瓶罐罐等能賣錢的全找出來，大包小包地給舅舅送去，以解斷炊之急。舅舅家有急事，無論嚴寒炎夏或三更半夜，她都會急急趕去幫忙。

母親對親骨肉無比上心，對妯娌、鄉鄰也友愛相處。在當時的山村常見到妯娌鬧矛盾，我們與伯母同住一屋簷下，伯父早逝留下五女沒男孩，伯母性情粗暴，常藉故指桑罵槐，母親卻總忍讓著，息事寧人不與她爭吵；許多時候還幫著伯母修理房屋、招待客人，很多花錢的事，都不讓伯母家分擔。

有一次伯母把一個女兒打跑了，母親立即放下一歲小弟，四處幫忙尋找，直到深夜才在村莊的後山腳下找到，但自家小孩卻餓得哇哇叫；伯母過世後，幾個姪女回娘家，母親熱情接待，她們無不誇讚「好嬸嬸」。

常言道「好鄰居，無價寶」、「遠水難解近渴，遠親不如近鄰」，母親與左鄰右舍相處得好，院子裡的石磨、水井的水、葡萄架上的果實，隨時讓人來使用、品嘗；母親做的飯菜，鄰居都吃過，特別是幾個殘疾的瞎子、啞巴、瘸子，都是家裡的常客。

母親助人為樂、積善成德，山村幾十戶人家，哪裡有人吵架、誰家夫婦鬧分手，母親一定要去竭力勸和。母親雖是高度近視，卻常要戴起眼鏡，用酒杯繃著，在新衣褲上細針密線地幫人補洞，也常常用細針給人挑刺。母親菜園裡種有藥草、櫥櫃裡備有常用藥，平日能幫人解除一點小病痛；誰有急事，孩子沒人帶，不時有人送來，母親都會耐心照料。

村裡不少貧困的老人，母親都送過衣物；有些體弱多病的老者，母親不僅關懷看望，還把我們孝順她的人參、藥物、糕點贈送他們。有個篾匠的兒子考上大學，但家境困難，母親即把自用的一個皮箱加上被子送給他。母親濟寒賑貧的事蹟不計其數，尤其有一件事更被村人傳為美聞，我家辦大事、宴請客人吃酒時，會把那些要飯的都安排了「席位」。

母親常常告誡我：「人生苦短，要與人為善，做個好人。」她身體力行，並實踐自己的信念，她的美德可促進社會更和諧，我一定會努力學習和發揚。