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《老物件情懷》跑車型雙向迴帶機

文、圖／王治國
跑車型雙向迴帶機。
跑車型雙向迴帶機。

錄影帶的迴帶機是在錄影機之後的一項延伸發明，它可減去原先影帶與錄影機之間的磨擦、轉動時間，省掉等候麻煩，對於錄影機的壽命有莫大幫助，更是錄影機的必備良伴。這個現已絕版的雙向迴帶機具有快速前進、倒帶、自動停止、自動切斷電源和自動起匣等功能，轉帶均勻，使用時並有車燈顯示操作方向，操作容易，對我而言，對迴帶機的喜愛程度真不亞於我的小轎車。

大約二十年前，我偕妻子回台探親，適逢台灣電視播放職業圍棋賽，內弟和我都是圍棋迷，於是我們一邊品茗觀看一邊擺棋譜；內弟為我日後解悶著想，同時開啟錄影機，把實況一一錄下。返美之後，他仍繼續不輟，前後凡四十卷，尤其最後的四、五卷，是在他肺癌末期中強忍著病痛完成的，手足親情，無價之寶。雖然錄影帶目前已經落伍了，但我仍珍藏，而且不時播映觀賞，彷彿內弟又在我身旁。

原本我還有兩台錄放影機，前些日子一台又壽終正寢了，讓我非常緊張，因為錄放影機也被潮流淘汰了。這種跑車型雙向迴帶機，我前後用了好幾台，最後也只剩目前這一台，對我而言不啻雪上加霜，望著這四十卷圍棋錄影帶煩惱不已。

所幸，皇天不負苦心人，最近在洛杉磯友人家裡的淘汰電器中，發現一台同款的跑車型雙向迴帶機，這才稍微減輕了我心理上的一部分負擔。

洛杉磯

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