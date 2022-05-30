柿子是我最愛吃的水果之一，舉凡新鮮柿子、凍柿子、柿餅，只要與柿子沾上邊，皆愛不釋手。從小到大我一直比較偏食，偏食的直接惡果就是容易吃傷，很多曾經喜愛的食物從此封口。但柿子卻是一個例外，任何時候、任何地方，只要看見柿子，總是會買一些解解饞。

究竟從何時開始喜歡吃柿子？想來想去，對於柿子的記憶，竟然始於凍柿子。

童年時只要一過臘八，爸媽便開始置辦年貨，爸爸的自行車一跨進院門，我們便衝過去查看有什麼好吃的。那一年剛過臘八，陽光明媚，爸媽難得一起下班，爸爸車座上馱著一只竹筐，我們迅速圍過去，掀開竹筐蓋子，淡淡的白霧飄出來，裡面裝滿一筐叫不出名字的東西，上面浮著一層白霜，用手一摸，硬梆梆、涼冰冰的觸感。「這是什麼？」我們好奇極了，媽媽說：「是凍柿子。」

媽媽拿出幾個凍柿子，浸泡在冷水裡，白霜散去，柿子的顏色漸漸顯露出來。媽媽撕開柿子皮，示範性地吃了一個。我們也如法炮製，撕開柿子皮，吸吮裡面的濃汁，甜甜軟軟、不澀不麻，尤其是其間那猶如舌頭般柔軟又緊緻的果肉，煞是好吃，一口吃下去，便與柿子結下了終生之緣。

從此記住了凍柿子，也愛上凍柿子，每到冬季就盼著媽媽購買。那時媽媽在副食品公司當會計，統購統銷的年代沒有私營店家，副食品公司統一銷售全城的副食品，而母親喜歡吃水果，家裡一年四季水果不斷，以至於年少時的我，經常把水果當飯吃。

回憶過往，對於新鮮柿子反倒沒什麼清晰記憶，與媽媽聊起柿子，媽媽說也曾買過新鮮柿子，只是因為新鮮柿子比較澀，吃到嘴裡發麻，後來不太愛買新鮮柿子；凍柿子經過特殊處理，反而甜糯柔軟。不過家人都不太喜歡吃柿子，所以凍柿子基本上都由我包辦吃掉。

除了凍柿子和新鮮柿子，我的最愛當屬柿餅。在兒時的記憶裡，柿餅也是冬季的零食之一，一直到讀大學時，依舊常買柿餅當零食吃。記得有一次，一個同學說她的老家盛產柿子，每年秋天將吃不完的柿子加工成柿餅，加工的方法竟然是用腳踩，當時我正津津有味地吃著一塊柿餅，隨即便吐了，從此以後的很多年裡，沒再吃過柿餅。

大概十年前，在一家華人超市 發現了韓國柿餅，果實肥厚，色澤誘人，買與不買徘徊良久。先生問我為何猶豫？我說柿餅雖好吃，卻是用腳踩壓而成，太惡心了。先生聽了哈哈大笑，「那得需要多少人多少雙腳，人工費巨大，根本不可能，都是機器製作的」。我聽完恍然大悟，解了心結，當即買了一盒，果然美味，從此只要去華人超市總會買一盒柿餅，美其名犒賞自己。特別的是有一年的情人節，拎著一盒柿餅，調侃大多數女人喜歡巧克力，我且將柿餅當成巧克力。

二○一七年的春季，我和兩個妹妹回山西東南部爸爸的老家探訪老宅，在晉城市逗留一晚。第二天清晨，姊妹三人逛農貿市場，小妹夫介紹說晉城的柿餅最有名，走到柿餅攤前，品種多樣，形狀各異，猶如老鼠掉進了米缸，我立刻買了好幾袋，妹妹看得目瞪口呆，驚訝說道：「妳還是和小時候一樣喜歡吃柿餅啊。」

回到家後，表姊來串門子，看見餐桌上幾袋各類柿餅，驚問：「為何買這麼多柿餅？何時吃完？」小妹回答：「我姊可以將柿餅當飯吃。」表姊笑著說：「什麼叫堅持，這就是堅持；什麼叫癡心不改，這便是癡心不改。」

除了柿餅，每逢新鮮柿子上市，我去超市必買一袋回家，那段時間幾乎天天吃柿子，先生調侃我是世界上最愛吃柿子的人，或許可以申請紀錄。我也很奇怪，幾十年如一日對柿子百吃不厭，於我也是一種吃的奇蹟。

這個時節新鮮柿子尚未上市，柿餅是唯一選擇，日前去超市又買了一盒，入口生津，柔軟甜膩。再過一些時日，新鮮柿子就會上市，硬梆梆的可以切成小塊，吃起來脆生生、甜甜香；軟一些的汁嫩味甜，入口即化。

或許可以多買一些柿子，清洗乾淨冷凍收藏，在炎熱的夏季拿出來，白霧飄散，白霜凝結，吃一個充滿兒時味道的凍柿子，便恍如回到了故鄉；在那個陽光明媚的午後，爸爸自行車後座上馱著裝滿凍柿子的那只竹筐，媽媽把凍柿子浸泡於水中，撕開柿子皮品嘗，此情此景，歷歷在目。今晨與媽媽視頻聊天，嘴裡吃一塊柿餅，聊著記憶裡的凍柿子，媽媽說：「還和小時候一樣，全家就妳愛吃柿子。」