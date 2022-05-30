馬三奶奶的招魂術（下）

不過毛老道也不會刻意和這些人結仇，比武切磋只用拳腳不動器械，雖然不免鼻青臉腫，偶爾也會腿腳骨折、皮開肉綻，但比武結束後，毛老道都會拿出一些自己配製的跌打損傷膏藥，再配上馬三奶奶的草藥給傷者治療，休養一段時間也就沒事了，斷不會出現致殘或傷及性命的嚴重後果。

那些敗下陣來的人雖然認輸，但絕不會承認是敗給毛老道的徒弟，都說是敗給毛老道，同時極盡誇張渲染毛老道的厲害功夫，簡直神乎其技了，於是便有了那句「拳打邳（縣）郯（城）兩縣，腳踢沂河兩岸」的傳說。毛老道的聲望也越來越高，方圓百里都知道了他的名字，他也成了有名的話事人，無論哪裡有矛盾糾紛，甚至官方都無法處理的，只要毛老道出面，基本上都能擺平。

吳村的朱氏三大門其實早就矛盾重重，尤其是前大門和後大門，後大門的一些朱氏族人不知何時沾染賭博和吸食鴉片的惡習，導致他們不斷出售自己名下的土地，而這些土地基本都被前大門買走了，這個在我父親後來搜集到的地契可見一斑。

更有甚者，最後賣掉自己的房屋，不得已舉家遷離了吳村，有的四處乞討流浪，有的則落草為寇，幹起了強盜的生計。這本來也是後大門自作自受的結果，看著自己名下的土地房屋不斷被前大門收購，雖心存怨恨，但台面上卻也講不出任何道理；前大門出錢收購房屋地產，也常覺得是天經地義的事。直到有一天深夜，前大門的二爺爺被綁架，前後兩大門的矛盾才爆發出來。

朱氏前大門到我爺爺這一輩，就只有我爺爺和二爺爺兩個男丁，二爺爺比我爺爺小十幾歲，被綁架時只有六、七歲的樣子。他被綁架後，我的曾祖母只好去求毛老道幫助擺平此事，毛老道向來和朱氏前後兩大門保持距離，從來不插手朱氏宗族內部矛盾，倒是和西大門保持著極好的往來。

綁架的事件發生後，毛老道第一時間去了黃土嶺，第二天就離開吳村，三天後把我的二爺爺帶回來，隨後就在毛莊開了香堂，公開把幾個後大門的朱氏子弟逐出門牆；據說就是他們幾個人主導綁架了我的二爺爺，就這樣，毛老道也徹底得罪了朱氏後大門。

上世紀中葉，經過幾次反復的土地革命，後大門族人陸續搬回吳村，人丁又逐漸興旺起來，並在中共 建制後，一直把持著吳村的行政管理工作，並通過行政手段，強行把毛莊的練武場改為農田，且不准毛老道再開館授徒。毛老道的徒子徒孫遍布附近各個村子，影響力依然不容小覷，所以也一直沒人敢動毛老道；但他那些失去約束力的徒子徒孫仗著他的名氣，漸漸走了歪路，幹起了欺壓百姓的勾當，有的加入政府組織的計畫生育 小分隊，進行拆屋牽牛、打砸搶燒，無惡不作。

一九八三年，中國掀起了史無前例的嚴打運動，那些曾被毛老道的徒子徒孫禍害過的人以及朱氏後大門的人，一起把矛頭指向了毛老道。毛老道和他的三個徒弟還有他的大兒子等五個人，就在那片曾經是練武場的農田裡，被執行了槍決，那時毛老道已經年近七十歲了。

此後不久，本來人口不多的毛莊人紛紛搬離吳村，毛莊也很快荒蕪。當中國房地產 建設大潮蔓延到農村時，時任吳村書記兼村長的朱氏後大門麻胡，把毛莊打包賣給一家房地產開放商，開發商很快就在毛莊動工了。

當房子蓋到地上三層時，麻胡失蹤了，三天後人們在村外的機井裡發現他的屍體，至今死因不明，開發商也放棄了毛莊正在興建的工程，任其爛尾並逐漸被荒草淹沒。

➤➤➤馬三奶奶的招魂術（上）