《老物件情懷》剪紙情

剪紙作品。

我的業餘愛好就是剪紙，我對剪紙的興趣源於兒時，那時看到雖不識字但心靈手巧的母親，總能用舊報紙先剪出花樣，然後再給我做出讓人稱羨的繡花鞋，我就纏著媽媽教我「剪花花」，從樹葉、壽桃、石榴、軲轆錢、四瓣花、蝴蝶，再到窗花等不同圖案都有。

媽媽雖然很忙，但教我剪紙很有耐心，給了許多稱讚和肯定，讓我非常享受。俗話說「捧得玲瓏逼得癡」，媽媽的慈愛鼓勵讓我如沐春風，不知不覺就愛上了剪紙，小小的我覺得一把剪刀、一張紙就能剪出美美的圖片，真是太有意思了。

那時物資匱乏，家裡沒有紙盒也沒有文件夾之類的東西，媽媽就用破被單上還能用的布料，幫我做了一個布包，讓我能存放剪出的花花，還不忘在包上縫了布片的貼花。這個布包成了見證我對剪紙興趣的檔案袋，包裡的內容雖時有淘汰更新，但它一直跟隨我上中學住校、下鄉當知青、上大學又留校任教。九○年代出國定居後，這個質樸布包成了我永恆的記憶。

時至今日，我已到古稀之年，剪紙依然是我的業餘愛好，是我快樂的源泉，無論走到哪裡，每隔一段時間我都會不由自主拿起剪刀剪點什麼。剪紙能讓我忘記不快，平復心情，剪紙也充斥著我對過往歲月的回憶，寄託著我對過世母親的緬懷思念，剪紙對我彷彿是一種神奇的撫慰和療癒。

我把自己的剪紙叫作簡單剪紙，因為我僅在少兒時期受到母親的啟蒙，一生都沒有機會拜師學藝。由於條件限制和早年的習慣，我至今只用一把剪刀和一張紙，不用筆畫線也不用刻刀精雕細刻，甚至也不做插剪之類的精細處理。這樣的好處就是簡單易行，隨時隨地都可實踐，剪出的也就都是些對稱的圖形或漢字。

這些圖形和漢字都是我自己琢磨出紙的折法和剪法，經反覆實踐達到熟能生巧，比如剪「春」字，從單個的到併排的，再到把「春」字放到燈籠輪廓中或五瓣六瓣的花中，或與蝴蝶、花朵或雙喜字組合成「春」字窗花，手隨心動，其樂無窮。

隨著我生活內容的變化，剪紙不再單純是我的個人愛好，在多倫多這個多元文化多族裔的城市，我退休 前執教的中學就有一個中華文化俱樂部，其中有六十多名師生；我自告奮勇義務開辦剪紙興趣班，十幾年如一日，利用課餘時間指導有興趣的成員。

剪紙班從最初只有十幾個人參加，到後來發展成定期開辦剪紙工作坊。雖動用了學校最大教室總還是人滿為患，因為不光是華人學生，其他族裔也被吸引了過來。學生的剪紙作品出現在教室的板報、校報、節日互贈的賀卡，以及個人大作業的封面裝飾上都隨處可見，剪紙當時成了我們學校一個很有影響力的活動。

退休後我義務教老年人、小學生剪紙，每年五月是亞裔文化月，疫情 前我都會把自己平時積累的剪紙作品，送給小學各個班級貼在他們教室的門上。我也會被邀請「坐鎮」 小學的圖書館，每個班對剪紙感興趣的同學都由他們的老師帶領，輪番前來學習怎樣剪出他們喜愛的作品，孩子都親切地稱我為「剪紙奶奶」(Paper Cutting Grandma )。

教學活動中我驚喜地發現，無論華裔或其他族裔的孩子，都有一批人非常喜愛剪紙，尤其令我欣慰的是，上小學二年級的孫女對剪紙也產生濃厚興趣，學會在幾分鐘內剪出簡單圖案，甚至透過剪紙學會一些漢字。

疫情以來，人們的日常生活受到很多限制，線上課堂應運而生。我本著活到老、學到老的精神，與時俱進學會了在Zoom雲端 課堂演示和教授剪紙，先後為華人老年群、社區中心親子互動群義務教授剪紙，讓老年人學習剪春字、喜字、壽字和雪花窗花等。

本地出生的孩子大多不認識漢字，我就因材施教，教了心形、花邊、樹葉、楓葉、三葉草、聖誕樹、蝴蝶、燈籠和中國結等剪法。母親節時我倡導孩子們把各種彩紙剪成愛心和花，貼在紙上做成卡片送給媽媽，增進親子互動。孩子們的活動牽動著大人們的心，一些家長也來雲端課堂觀摩孩子學剪紙，所以出現了一家三代有女兒、母親和年長的外婆齊剪紙的熱鬧場面。

我愛剪紙，享受剪紙帶來的快樂，感謝母親在童年給我的啟蒙和呵護；我更為剪紙被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產的民間藝術而自豪。