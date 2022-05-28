三十多年前我在兒子的小學二年級教室，擔任老師的志願助手，幫助老師做些課堂上的瑣碎雜事，以及課間休息時在操場維護孩子們的活動安全。

班上有個孩子肯尼，長得眉清目秀，比其他孩子稍微高大；他經常在教室搗亂，老師屢勸不聽，一周總有一、兩次送他去校長辦公室當成懲戒。他是老師最頭痛的學生，同學也不喜歡跟他玩，因此他更加孤立了。

午餐時間，孩子們坐在教室外面的長條桌椅，吃家中帶來的午餐，肯尼總是故意東碰西撞，做些令同學皺眉頭的動作；雖然是無傷大雅，但其中有個小女孩安妮會告訴老師，肯尼又惹她了。老師雖也再三警告肯尼，然而成效不彰。

有一天，肯尼真把小女孩給撞倒在地上了，老師立即將他叫到教室內訓誡。次日早上，大多數家長送孩子上學後就紛紛離開了，卻有一名父親一直守在校門內，只見魁梧的他見到了肯尼，先攔住他，並以極其嚴厲、幾近恐嚇的口氣對肯尼說：「如果你再碰安妮一根寒毛，我就對你不客氣了。」丟下這句令旁觀者目瞪口呆的話後，他揚長而去。

這件事引起了學校的關注及議論，大家對安妮父親的態度都不以為然，但學校為了息事寧人及安撫家長與師生，校長隨即邀請了肯尼的父母來學校談話。

肯尼的母親依約單獨來到校長室，她為肯尼在學校惹麻煩的舉止再三道歉，同時道出一段不為人知的家庭悲劇。原來一年多前肯尼的父親在一場車禍 中喪生，一家人的生活遂籠罩在悲傷無助的陰霾中，肯尼的母親頓失依靠，必須一肩挑起撫育兩個子女的重擔；年幼的肯尼承受突然失去父親的打擊，從此以叛逆行為來表達內心的恐懼與哀傷。

在瞭解肯尼的家庭背景及遭遇後，善良的老師心有所感，於是對失去父親的肯尼加倍關注，並以開導取代懲罰，同時鼓勵同學們主動對肯尼伸出友誼之手。這些來自老師及同學的善意，逐漸地讓肯尼感受到他一直渴望的關愛，因此他內心的焦慮和恐懼也慢慢減輕許多。那一陣子，我發現已經有好久都不見老師發給他紅紙條去見校長了，大家都為肯尼的改變感到欣慰。

肯尼有幸在一間小學教室內，由一班七、八歲的幼童適時在老師的引導下，共同發揮了同情心，給予一個不幸的孩子所迫切需要的溫情與關懷，因此改變了這孩子的思維舉止，真值得喝采。