外孫女在學校聽到校長用擴音器報告，五月第一周為「謝師周」（teacher appreciation week），請同學不妨藉信件或卡片，表達對老師的謝意。她放學回來好奇地問我：「當年為什麼會選擇教書為職業？」問得我一時語塞，其實當年想到老師常被學生大作文章，又可能被取不雅的綽號，我曾經立志絕不考慮教書。

記得當年求學，有個新來的國文老師滿腹經綸，隨手就可以龍飛鳳舞地在黑板默寫一段詩詞，因為聽說他剛從高雄調過來，同學間立刻傳出他就是瓊瑤小說 「窗外」的男主角。

講課時，國文老師總盯著天花板，從不目視學生，同學相傳他曾跟女學生搞師生戀，而且修成正果，在那個民風保守的年代，本來學校要予以開除，看在他家有高堂老母要奉養，最後網開一面，但約法三章，以後上課不准跟學生四目接觸。

有個老師名叫「X常正」，本來青春期的學生就很叛逆，再加上他兼任愛找學生碴的訓育組長，所以同學叫他「X常歪」，更有甚者，乾脆叫他「歪哥」。有個年輕貌美的女老師，穿著時髦，連手表帶的顏色都特意搭配當天的穿著，天天更換；聽說她是赫赫有名的某大企業鐵工廠的孫媳婦，因為是師大音樂系畢業，得服一年教師役，才拋頭露面出來教書，我們叫她「中國小姐」。

教務主任老麥在朝夕會經常上台諄諄訓悔，他批評學生行為不當時，一定來句「方（荒）天下之大莫（繆）」，當同學間談話不以為然時，也模仿他的口音，照本宣科。

其他根據外型或穿著特色取的綽號，像是頭髮沒有完全禿的地理老師叫「地中海」；下巴留個小山羊鬍子的英文老師叫「老山羊」；長褲穿得總不夠長，有點像後來流行七分褲的國文老師，就叫「賣菜的」；嘴形寬闊，教數學的鍾老師則叫「鍾大嘴」。

最記得有個大嗓門的歷史老師，講到東漢獻帝遭逢兵變連夜西逃時，一邊用粉筆從黑板最右邊畫到最左邊，一邊踩得木製講台跺跺作響，可謂唱作俱佳。

下一堂課，在隔壁班他又如法炮製，聽到他的大嗓門，搭配踏在木製講台的聲音，大家不禁發出會心的微笑。想到老師得像錄音機一樣，一遍遍地播放，還可能被冠上不雅的綽號，我當下立志絕不考慮教書，所以聯考時沒有把提供公費的師大填在前面。

孰知事與願違，大學學非所好，畢業後只好退而求其次改行教書，明知山有虎，偏向虎山行。出我意料的是，那些單純可愛、黛綠年華的女孩，對盡力「傳道、授業、解惑」的我並不排斥，即使畢業五十年了，教師節還不忘遙寄祝福，真是始料未及。